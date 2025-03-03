https://ria.ru/20250303/zelenskij-2002662701.html
Зеленский заявил, что сменить его будет непросто
Зеленский заявил, что сменить его будет непросто - РИА Новости, 03.03.2025
Зеленский заявил, что сменить его будет непросто
Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек почти год назад, считает, что сменить его "будет непросто", как и "не допустить" его участия в возможных... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T09:26:00+03:00
2025-03-03T09:26:00+03:00
2025-03-03T15:08:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек почти год назад, считает, что сменить его "будет непросто", как и "не допустить" его участия в возможных выборах на Украине, сообщает телеканал Sky News."Сменить меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Потребуется не допустить моего участия (в выборах. — Прим. ред.). А это будет немного сложнее", — заявил Зеленский британским журналистам в Лондоне, его слова приводит телеканал Sky News. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002647972.html
https://ria.ru/20250303/ssha-2002658877.html
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в мире, украина, вашингтон (штат), сша, владимир зеленский, дональд трамп, майк джонсон, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Вашингтон (штат), США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Мюнхенская конференция по безопасности
Зеленский заявил, что сменить его будет непросто
Зеленский заявил, что сменить его будет непросто, как и не допустить до выборов