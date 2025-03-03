https://ria.ru/20250303/zelenskij-2002642679.html

В речи Зеленского заметили изменения после скандала в Белом доме

В речи Зеленского заметили изменения после скандала в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025

В речи Зеленского заметили изменения после скандала в Белом доме

Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме не стал общаться на английском языке с журналистами в ходе пресс-конференции РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T01:53:00+03:00

2025-03-03T01:53:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме не стал общаться на английском языке с журналистами в ходе пресс-конференции в Лондоне, сообщила журналист телеканала Sky News Ялда Хаким. В пятницу во время переговоров в Белом доме Зеленский общался с представителями американской власти на не родном для него английском языке без переводчика. "Интересно, что (в Лондоне - ред.) он говорил только на украинском", - приводит телеканал слова репортера. По словам журналистки, когда Зеленского попросили сказать несколько слов по-английски, он ответил, что лучше, если он будет говорить на украинском, назвав это своим предпочтением. "Некоторые фразы были неподготовленными, поэтому я думаю, что он хотел убедиться в том, что (его - ред.) поймут и ничего не будет вырвано из контекста", - отметила она. Кроме того, телеканал публикует видеофрагмент пресс-конференции, на котором журналистка Ялда Хаким задает Зеленскому вопрос на английском языке - он слушает вопрос в наушниках, вероятно, в переводе на украинский язык. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Дональд Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002636198.html

https://ria.ru/20250302/tramp-2002622850.html

https://ria.ru/20250302/simonjan-2002624696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, лондон, украина, владимир зеленский, дональд трамп