В речи Зеленского заметили изменения после скандала в Белом доме
Sky News: Зеленский не стал говорить с репортерами на английском в Лондоне
© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме не стал общаться на английском языке с журналистами в ходе пресс-конференции в Лондоне, сообщила журналист телеканала Sky News Ялда Хаким.
В пятницу во время переговоров в Белом доме Зеленский общался с представителями американской власти на не родном для него английском языке без переводчика.
"Интересно, что (в Лондоне - ред.) он говорил только на украинском", - приводит телеканал слова репортера.
По словам журналистки, когда Зеленского попросили сказать несколько слов по-английски, он ответил, что лучше, если он будет говорить на украинском, назвав это своим предпочтением.
"Некоторые фразы были неподготовленными, поэтому я думаю, что он хотел убедиться в том, что (его - ред.) поймут и ничего не будет вырвано из контекста", - отметила она.
Кроме того, телеканал публикует видеофрагмент пресс-конференции, на котором журналистка Ялда Хаким задает Зеленскому вопрос на английском языке - он слушает вопрос в наушниках, вероятно, в переводе на украинский язык.
В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Дональд Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.