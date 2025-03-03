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В речи Зеленского заметили изменения после скандала в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025
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01:53 03.03.2025 (обновлено: 02:15 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/zelenskij-2002642679.html
В речи Зеленского заметили изменения после скандала в Белом доме
В речи Зеленского заметили изменения после скандала в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025
В речи Зеленского заметили изменения после скандала в Белом доме
Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме не стал общаться на английском языке с журналистами в ходе пресс-конференции РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T01:53:00+03:00
2025-03-03T02:15:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме не стал общаться на английском языке с журналистами в ходе пресс-конференции в Лондоне, сообщила журналист телеканала Sky News Ялда Хаким. В пятницу во время переговоров в Белом доме Зеленский общался с представителями американской власти на не родном для него английском языке без переводчика. "Интересно, что (в Лондоне - ред.) он говорил только на украинском", - приводит телеканал слова репортера. По словам журналистки, когда Зеленского попросили сказать несколько слов по-английски, он ответил, что лучше, если он будет говорить на украинском, назвав это своим предпочтением. "Некоторые фразы были неподготовленными, поэтому я думаю, что он хотел убедиться в том, что (его - ред.) поймут и ничего не будет вырвано из контекста", - отметила она. Кроме того, телеканал публикует видеофрагмент пресс-конференции, на котором журналистка Ялда Хаким задает Зеленскому вопрос на английском языке - он слушает вопрос в наушниках, вероятно, в переводе на украинский язык. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Дональд Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002636198.html
https://ria.ru/20250302/tramp-2002622850.html
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в мире, сша, лондон, украина, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Лондон, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
В речи Зеленского заметили изменения после скандала в Белом доме

Sky News: Зеленский не стал говорить с репортерами на английском в Лондоне

© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме не стал общаться на английском языке с журналистами в ходе пресс-конференции в Лондоне, сообщила журналист телеканала Sky News Ялда Хаким.
В пятницу во время переговоров в Белом доме Зеленский общался с представителями американской власти на не родном для него английском языке без переводчика.
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"Интересно, что (в Лондоне - ред.) он говорил только на украинском", - приводит телеканал слова репортера.
По словам журналистки, когда Зеленского попросили сказать несколько слов по-английски, он ответил, что лучше, если он будет говорить на украинском, назвав это своим предпочтением.
"Некоторые фразы были неподготовленными, поэтому я думаю, что он хотел убедиться в том, что (его - ред.) поймут и ничего не будет вырвано из контекста", - отметила она.
Кроме того, телеканал публикует видеофрагмент пресс-конференции, на котором журналистка Ялда Хаким задает Зеленскому вопрос на английском языке - он слушает вопрос в наушниках, вероятно, в переводе на украинский язык.
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Дональд Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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