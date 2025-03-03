https://ria.ru/20250303/zatsepin-2002786709.html

Путин присвоил звание Героя Труда Александру Зацепину

Путин присвоил звание Героя Труда Александру Зацепину - РИА Новости, 03.03.2025

Путин присвоил звание Героя Труда Александру Зацепину

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России композитору Александру Зацепину, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T15:59:00+03:00

2025-03-03T15:59:00+03:00

2025-03-03T16:10:00+03:00

россия

александр зацепин

культура

владимир путин

музыка

герой труда российской федерации (звание)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России композитору Александру Зацепину, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Зацепину Александру Сергеевичу - композитору, председателю экспертного совета Фонда поддержки культуры и искусства "Екатерининский", город Москва", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230309/zatsepin-1856738546.html

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россия, александр зацепин, владимир путин, музыка, герой труда российской федерации (звание)