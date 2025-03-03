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В Венгрии раскритиковали отношение Запада к Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 03.03.2025
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22:06 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/zapad-2002855351.html
В Венгрии раскритиковали отношение Запада к Боснии и Герцеговине
В Венгрии раскритиковали отношение Запада к Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 03.03.2025
В Венгрии раскритиковали отношение Запада к Боснии и Герцеговине
Запад обращается с Боснией и Герцеговиной (БиГ) не как с суверенной страной, а как с колонией, исторически это уже приводило к трагедиям, заявил госсекретарь... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T22:06:00+03:00
2025-03-03T22:06:00+03:00
в мире
босния и герцеговина
венгрия
сербия
милорад додик
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БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. Запад обращается с Боснией и Герцеговиной (БиГ) не как с суверенной страной, а как с колонией, исторически это уже приводило к трагедиям, заявил госсекретарь министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр в ходе визита в Баня-Луку. "Запад в настоящее время посылает полномочных управляющих для руководства Боснией и Герцеговиной и руководит этой страной извне с таким менталитетом, как если бы это была какая-то их провинция, а не суверенная страна. На Западе следует смахивать пыль с некоторых книг по истории, поскольку мы все помним, к чему привело, когда в последний раз Боснией империалистически управляли извне", - приводит слова Мадьяра агентство MTI. По его словам, Венгрия, как и Сербия, поддерживает Республику Сербскую БиГ и ее президента Милорада Додика и считает процесс против него "юридической охотой на ведьм, устроенной из-за границы". "С гордым народом нельзя делать то, что Запад делает сегодня с боснийскими сербами, потому что он не только рассматривает всю Боснию и Герцеговину как колонию, но и относится к сербской общине как к врагу страны и предпринимает шаги, чтобы дискредитировать и убрать их лидеров, а именно президента Додика, чего гордый народ не может и не должен терпеть", - отметил Мадьяр. Суд БиГ в Сараево в среду признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Додик в среду сообщил, что в ответ на вердикт суда Скупщина (парламент) РС БиГ примет законы о запрете работы на своей территории судов, прокуратуры, правоохранительных структур и спецслужб Боснии и Герцеговины, а также, что полиция РС задержит и выдворит Кристиана Шмидта в случае въезда в республику. Принято и официально утверждено всего восемь выводов по мерам и задачам соблюдения конституции БиГ. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
https://ria.ru/20250228/serbskaya-2002082141.html
https://ria.ru/20250227/dodik-2001836510.html
https://ria.ru/20250226/parlament-2001831547.html
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в мире, босния и герцеговина, венгрия, сербия, милорад додик, оон, запад
В мире, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сербия, Милорад Додик, ООН, Запад
В Венгрии раскритиковали отношение Запада к Боснии и Герцеговине

МИД Венгрии: Запад обращается с Боснией и Герцеговиной как с колонией

CC BY-SA 3.0 / Pudelek (Marcin Szala) / Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
CC BY-SA 3.0 / Pudelek (Marcin Szala) /
Босния и Герцеговина. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. Запад обращается с Боснией и Герцеговиной (БиГ) не как с суверенной страной, а как с колонией, исторически это уже приводило к трагедиям, заявил госсекретарь министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр в ходе визита в Баня-Луку.
"Запад в настоящее время посылает полномочных управляющих для руководства Боснией и Герцеговиной и руководит этой страной извне с таким менталитетом, как если бы это была какая-то их провинция, а не суверенная страна. На Западе следует смахивать пыль с некоторых книг по истории, поскольку мы все помним, к чему привело, когда в последний раз Боснией империалистически управляли извне", - приводит слова Мадьяра агентство MTI.
Боснийские сербы в городе Баня-Лука, Босния и Герцеговина - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Парламент РС БиГ принял закон о реестре НКО
28 февраля, 01:19
По его словам, Венгрия, как и Сербия, поддерживает Республику Сербскую БиГ и ее президента Милорада Додика и считает процесс против него "юридической охотой на ведьм, устроенной из-за границы".
"С гордым народом нельзя делать то, что Запад делает сегодня с боснийскими сербами, потому что он не только рассматривает всю Боснию и Герцеговину как колонию, но и относится к сербской общине как к врагу страны и предпринимает шаги, чтобы дискредитировать и убрать их лидеров, а именно президента Додика, чего гордый народ не может и не должен терпеть", - отметил Мадьяр.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Додик заявил, что готов к переговорам с политиками Федерации БиГ в Сараево
27 февраля, 00:44
Суд БиГ в Сараево в среду признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
Додик в среду сообщил, что в ответ на вердикт суда Скупщина (парламент) РС БиГ примет законы о запрете работы на своей территории судов, прокуратуры, правоохранительных структур и спецслужб Боснии и Герцеговины, а также, что полиция РС задержит и выдворит Кристиана Шмидта в случае въезда в республику. Принято и официально утверждено всего восемь выводов по мерам и задачам соблюдения конституции БиГ.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
Город Сараево - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Парламент РС БиГ признал решение суда в Сараево недействительным
26 февраля, 23:30
 
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