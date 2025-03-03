Захарову возмутил скандал из-за "Катюши" на молдавском фестивале
Захарову возмутило извинение за "Катюшу" на иврите на молдавском фестивале
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале возмутилась тем, что израильским исполнителям, спевшим песню "Катюша" на иврите на фестивале в Молдавии, пришлось за это извиняться.
Израильские исполнители клезмерской музыки Klezmer Band Moldova, уроженцы Молдавии спели 2 марта на фестивале "Мэрцишор" в Кишиневе во Дворце Республики песню "Катюша", отметив, что в Израиле ее исполняют в том числе на иврите уже много лет. Администрация Национальной филармонии Молдавии сочла неуместным исполнение "Катюши", назвав ее "композицией из советско-военного репертуара", которая изначально не фигурировала в программе. Также администрация заявила, что "сожалеет об инциденте и приносит извинения публике". Сайт Stmegi.com привел пояснения самих артистов, которые заявили, что приносят свои извинения и никого не хотели обижать.
"Правильно ли я понимаю, что израильские музыканты… извинялись за песню на музыку Матвея Блантера? Ту самую, что стала одним из мировых символов борьбы с нацизмом? Чего ещё ждать от румынского правительства Молдавии? Требований извиниться за исполнение "Бухенвальдского набата" Мурадели и Соболева? За чтение дневника Анны Франк? За просмотр "Списка Шиндлера", "Выбор Софи" и "Жизнь прекрасна"? Может быть, за перепечатку мемуаров узников концлагерей и других жертв Холокоста тоже хотят извинений попросить? Те, кто требовал этих извинений, вы в своём уме?" - написала Захарова.
Она напомнила, что Матвей Блантер — уроженец города Почеп Брянской области. Во время оккупации нацисты поголовно уничтожили его еврейское население, были расстреляны более 2 тысяч человек, включая 14-летних детей.
"Когда-то с этого всего и начиналось — евреям запрещали ходить в синагоги, издавать газеты, говорить на идише и иврите. Молдавское правительство живёт по принципу "вперёд в прошлое". И это самое тёмное его прошлое: времён оккупации румынами и губернаторства Транснистрия (административная единица, образованная Румынией для управления частью оккупированной территории Советской Украины,- ред.)", - возмутилась Захарова.
Также она напомнила тем, кто запрещает "Катюшу", что под эту песню люди погибали, боролись за жизнь и свободу от коричневой чумы.
"В том числе за жизнь и свободу тех, кто сегодня извиняется, и тех, кто требует извиниться", - резюмировала представитель МИД РФ.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действия и солидарности" (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинёв и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почётными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
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