https://ria.ru/20250303/zakharova-2002864195.html

Захарову возмутил скандал из-за "Катюши" на молдавском фестивале

Захарову возмутил скандал из-за "Катюши" на молдавском фестивале - РИА Новости, 03.03.2025

Захарову возмутил скандал из-за "Катюши" на молдавском фестивале

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале возмутилась тем, что израильским исполнителям, спевшим песню "Катюша" на иврите на... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T23:54:00+03:00

2025-03-03T23:54:00+03:00

2025-03-03T23:54:00+03:00

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале возмутилась тем, что израильским исполнителям, спевшим песню "Катюша" на иврите на фестивале в Молдавии, пришлось за это извиняться. Израильские исполнители клезмерской музыки Klezmer Band Moldova, уроженцы Молдавии спели 2 марта на фестивале "Мэрцишор" в Кишиневе во Дворце Республики песню "Катюша", отметив, что в Израиле ее исполняют в том числе на иврите уже много лет. Администрация Национальной филармонии Молдавии сочла неуместным исполнение "Катюши", назвав ее "композицией из советско-военного репертуара", которая изначально не фигурировала в программе. Также администрация заявила, что "сожалеет об инциденте и приносит извинения публике". Сайт Stmegi.com привел пояснения самих артистов, которые заявили, что приносят свои извинения и никого не хотели обижать. "Правильно ли я понимаю, что израильские музыканты… извинялись за песню на музыку Матвея Блантера? Ту самую, что стала одним из мировых символов борьбы с нацизмом? Чего ещё ждать от румынского правительства Молдавии? Требований извиниться за исполнение "Бухенвальдского набата" Мурадели и Соболева? За чтение дневника Анны Франк? За просмотр "Списка Шиндлера", "Выбор Софи" и "Жизнь прекрасна"? Может быть, за перепечатку мемуаров узников концлагерей и других жертв Холокоста тоже хотят извинений попросить? Те, кто требовал этих извинений, вы в своём уме?" - написала Захарова. Она напомнила, что Матвей Блантер — уроженец города Почеп Брянской области. Во время оккупации нацисты поголовно уничтожили его еврейское население, были расстреляны более 2 тысяч человек, включая 14-летних детей. "Когда-то с этого всего и начиналось — евреям запрещали ходить в синагоги, издавать газеты, говорить на идише и иврите. Молдавское правительство живёт по принципу "вперёд в прошлое". И это самое тёмное его прошлое: времён оккупации румынами и губернаторства Транснистрия (административная единица, образованная Румынией для управления частью оккупированной территории Советской Украины,- ред.)", - возмутилась Захарова. Также она напомнила тем, кто запрещает "Катюшу", что под эту песню люди погибали, боролись за жизнь и свободу от коричневой чумы. "В том числе за жизнь и свободу тех, кто сегодня извиняется, и тех, кто требует извиниться", - резюмировала представитель МИД РФ. После прихода в Молдавии к власти партии "Действия и солидарности" (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинёв и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почётными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250303/glava-2002743714.html

https://ria.ru/20250303/ssha-2002654589.html

https://ria.ru/20250228/kiev-2002251512.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)