https://ria.ru/20250303/zakharova-2002839166.html

Захарова съязвила в ответ на план Стармера вооружать Киев после конфликта

Захарова съязвила в ответ на план Стармера вооружать Киев после конфликта - РИА Новости, 03.03.2025

Захарова съязвила в ответ на план Стармера вооружать Киев после конфликта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обещания премьер-министра Великобритании Кира Стармера продолжить вооружать Украину после... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T19:29:00+03:00

2025-03-03T19:29:00+03:00

2025-03-03T19:30:00+03:00

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мария захарова

кир стармер

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обещания премьер-министра Великобритании Кира Стармера продолжить вооружать Украину после установления мира. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая перед парламентом, заявил, что Европа продолжит вооружать Украину "после установления мира". "Ну это как педофила-клептомана после лечения и наказания устроить на работу в детский сад бухгалтером", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20250303/starmer-2002830574.html

https://ria.ru/20250303/plan-2002811318.html

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в мире, украина, россия, великобритания, мария захарова, кир стармер, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)