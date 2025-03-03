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Полиция задержала таксиста, задавившего пенсионерку в Новой Москве - РИА Новости, 03.03.2025
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13:08 03.03.2025 (обновлено: 13:09 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/zaderzhan-2002740914.html
Полиция задержала таксиста, задавившего пенсионерку в Новой Москве
Полиция задержала таксиста, задавившего пенсионерку в Новой Москве - РИА Новости, 03.03.2025
Полиция задержала таксиста, задавившего пенсионерку в Новой Москве
Правоохранители задержали таксиста, задним ходом задавившего 85-летнюю пенсионерку в Новой Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2025
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали таксиста, задним ходом задавившего 85-летнюю пенсионерку в Новой Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщалось, что в воскресенье утром во дворе дома в 1-м микрорайоне в Московском 49-летний водитель такси при движении задним ходом сбил пешехода, после чего, не заметив упавшую от удара 85-летнюю женщину, совершил на нее наезд. Пенсионерка скончалась на месте. "Водитель такси задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказал собеседник агентства. Таксисту грозит до пяти лет лишения свободы.
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москва, россия, общество
Москва, Россия, Общество
Полиция задержала таксиста, задавившего пенсионерку в Новой Москве

Полиция задержала таксиста, задавившего 85-летнюю пенсионерку в Новой Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали таксиста, задним ходом задавившего 85-летнюю пенсионерку в Новой Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщалось, что в воскресенье утром во дворе дома в 1-м микрорайоне в Московском 49-летний водитель такси при движении задним ходом сбил пешехода, после чего, не заметив упавшую от удара 85-летнюю женщину, совершил на нее наезд. Пенсионерка скончалась на месте.
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"Водитель такси задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказал собеседник агентства.
Таксисту грозит до пяти лет лишения свободы.
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