https://ria.ru/20250303/zabolevanie-2002858237.html
Прокуратура раскрыла подробности дела о наезде на толпу в Мангейме
Прокуратура раскрыла подробности дела о наезде на толпу в Мангейме - РИА Новости, 03.03.2025
Прокуратура раскрыла подробности дела о наезде на толпу в Мангейме
Правоохранители располагают сведениями о том, что у подозреваемого, наехавшего на людей в Мангейме, было психическое заболевание, заявил представитель... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T22:39:00+03:00
2025-03-03T22:39:00+03:00
2025-03-03T22:39:00+03:00
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БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Правоохранители располагают сведениями о том, что у подозреваемого, наехавшего на людей в Мангейме, было психическое заболевание, заявил представитель прокуратуры Мангейма Ромео Шюсслер. Он уточнил, что подозреваемым является 40-летний гражданин Германии, проживающий в Людвигсхафене. "Мы быстро сосредоточились на выяснении обстоятельств этого преступления, на мотивах подозреваемого. Сначала не было ясно, является ли преступник экстремистом или есть политическая мотивация. По текущим данным, мы исключаем, что это политически мотивированное преступление. У нас есть конкретные данные о психическом заболевании подозреваемого. Поэтому расследование сосредоточено на этом аспекте", - сказал представитель прокуратуры журналистам. Общение с прессой транслировалось в прямом эфире телеканалом Welt. Шюсслер уточнил, что прокуратура оперативно получила ордер на обыск в квартире подозреваемого. "Этот обыск в настоящее время проводится, и мы пытаемся получить дополнительные данные", - добавил он. Инцидент произошел в понедельник около 12.15 (14.15 мск) в пешеходной зоне Мангейма. Водитель въехал в толпу людей. Пресс-секретарь полиции города Штефан Вильгельм сообщал, что, по последним данным, в результате наезда погибли двое, еще десять человек пострадали, пять из них получили тяжелые травмы.
https://ria.ru/20250303/germaniya-2002826395.html
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в мире, мангейм, германия
В мире, Мангейм, Германия
Прокуратура раскрыла подробности дела о наезде на толпу в Мангейме
Мужчина, наехавший на толпу в немецком Мангейме, имеет психическое заболевание
БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Правоохранители располагают сведениями о том, что у подозреваемого, наехавшего на людей в Мангейме, было психическое заболевание, заявил представитель прокуратуры Мангейма Ромео Шюсслер.
Он уточнил, что подозреваемым является 40-летний гражданин Германии
, проживающий в Людвигсхафене.
"Мы быстро сосредоточились на выяснении обстоятельств этого преступления, на мотивах подозреваемого. Сначала не было ясно, является ли преступник экстремистом или есть политическая мотивация. По текущим данным, мы исключаем, что это политически мотивированное преступление. У нас есть конкретные данные о психическом заболевании подозреваемого. Поэтому расследование сосредоточено на этом аспекте", - сказал представитель прокуратуры журналистам.
Общение с прессой транслировалось в прямом эфире телеканалом Welt.
Шюсслер уточнил, что прокуратура оперативно получила ордер на обыск в квартире подозреваемого.
"Этот обыск в настоящее время проводится, и мы пытаемся получить дополнительные данные", - добавил он.
Инцидент произошел в понедельник около 12.15 (14.15 мск) в пешеходной зоне Мангейма
. Водитель въехал в толпу людей. Пресс-секретарь полиции города Штефан Вильгельм сообщал, что, по последним данным, в результате наезда погибли двое, еще десять человек пострадали, пять из них получили тяжелые травмы.