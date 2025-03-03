https://ria.ru/20250303/yaponiya-2002648734.html

Премьер Японии прокомментировал перепалку Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал перепалку Трампа и Зеленского - РИА Новости, 03.03.2025

Премьер Японии прокомментировал перепалку Трампа и Зеленского

Япония не намерена занимать чью-то сторону, но будет предпринимать усилия, чтобы сохранить участие США в разрешении украинского вопроса и укрепить сплоченность... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T04:38:00+03:00

2025-03-03T04:38:00+03:00

2025-03-03T04:39:00+03:00

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ТОКИО, 3 мар – РИА Новости. Япония не намерена занимать чью-то сторону, но будет предпринимать усилия, чтобы сохранить участие США в разрешении украинского вопроса и укрепить сплоченность G7, заявил премьер-министр Сигэру Исиба в ответ на просьбу депутата прокомментировать произошедшую перепалку в ходе встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. "Судя по тому, что я увидел по телевизору и в новостях, возникает вопрос, почему это произошло. У президента Трампа, очевидно, были свои мысли о том, какую ответственность должны нести США, и что он, как президент, должен делать для американских налогоплательщиков. В этом контексте, похоже, что со стороны Украины не было предоставлено должного понимания, чего, по крайней мере, ожидал президент Трамп", - отметил Исиба в ходе заседания бюджетного комитета нижней палаты парламента. Вместе с этим он выразил сожаление о том, что позиция Зеленского о способах достижения мира не получила должного изучения в условиях, когда многие люди погибают. "У нас нет намерений поддерживать какую-либо из сторон, но сплочение G7 является наиважнейшим, и если США выйдут из обсуждения, действительно ли удастся достичь решения? Мы, как правительство Японии, должны форсировать усилия, чтобы сохранить участие США и укрепить сплоченность G7", - добавил японский премьер. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку Зеленского.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002636198.html

https://ria.ru/20250302/tramp-2002622850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, япония, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, сигэру исиба, g7