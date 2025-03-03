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WP: перепалка Трампа с Зеленским может стать поворотной точкой - РИА Новости, 03.03.2025
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13:29 03.03.2025 (обновлено: 13:35 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/wp-2002746190.html
WP: перепалка Трампа с Зеленским может стать поворотной точкой
WP: перепалка Трампа с Зеленским может стать поворотной точкой - РИА Новости, 03.03.2025
WP: перепалка Трампа с Зеленским может стать поворотной точкой
Перепалка президента США Дональда Трампа и вице-президента Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнса с Владимиром Зеленским в Белом доме может привести к началу крушения РИА Новости, 03.03.2025
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в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Перепалка президента США Дональда Трампа и вице-президента Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнса с Владимиром Зеленским в Белом доме может привести к началу крушения единого Запада, пишет газета Washington Post. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр, сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной была отменена. Позже ряд европейских лидеров выступил с заявлениями в поддержку главы киевского режима. "Это была вспышка (конфликт Трампа с Зеленским - ред.), которая может стать поворотной точкой в истории. Трамп и Вэнс, возможно, получают удовольствие от шокирования Европы, но их коллеги по ту сторону Атлантики уже смиряются с крахом единого Запада", - отмечает автор статьи. Издание подчеркивает, что конфликт на Украине не просто обострил личные отношения между Трампом и Зеленским, но стал ключевым моментом для всей западной политики. "Трамп, стремясь к более узкому пониманию американских интересов и демонстрируя симпатию к сильным лидерам по всему миру, открывает эпохальную главу", - говорится в материале. По мнению обозревателя газеты, сложившаяся ситуация отражает фундаментальный сдвиг в геополитике, где традиционные союзнические отношения США и Европы перестают быть безусловными. В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после неформального саммита заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США.
https://ria.ru/20250303/tramp-2002735477.html
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в мире, сша, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, кир стармер
В мире, США, Украина, Европа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Кир Стармер
WP: перепалка Трампа с Зеленским может стать поворотной точкой

WP: перепалка Трампа с Зеленским может стать началом краха коллективного Запада

© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Перепалка президента США Дональда Трампа и вице-президента Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнса с Владимиром Зеленским в Белом доме может привести к началу крушения единого Запада, пишет газета Washington Post.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр, сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной была отменена. Позже ряд европейских лидеров выступил с заявлениями в поддержку главы киевского режима.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
"Будет тяжело": Песков прокомментировал встречу Трампа и Зеленского
12:47
"Это была вспышка (конфликт Трампа с Зеленским - ред.), которая может стать поворотной точкой в истории. Трамп и Вэнс, возможно, получают удовольствие от шокирования Европы, но их коллеги по ту сторону Атлантики уже смиряются с крахом единого Запада", - отмечает автор статьи.
Издание подчеркивает, что конфликт на Украине не просто обострил личные отношения между Трампом и Зеленским, но стал ключевым моментом для всей западной политики.
«
"Трамп, стремясь к более узкому пониманию американских интересов и демонстрируя симпатию к сильным лидерам по всему миру, открывает эпохальную главу", - говорится в материале.
По мнению обозревателя газеты, сложившаяся ситуация отражает фундаментальный сдвиг в геополитике, где традиционные союзнические отношения США и Европы перестают быть безусловными.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после неформального саммита заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
На Западе начинается нюансировка позиций по Украине, заявил Песков
12:35
 
В миреСШАУкраинаЕвропаДональд ТрампВладимир ЗеленскийКир Стармер
 
 
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