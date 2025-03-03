https://ria.ru/20250303/wp-2002746190.html

WP: перепалка Трампа с Зеленским может стать поворотной точкой

WP: перепалка Трампа с Зеленским может стать поворотной точкой - РИА Новости, 03.03.2025

WP: перепалка Трампа с Зеленским может стать поворотной точкой

Перепалка президента США Дональда Трампа и вице-президента Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнса с Владимиром Зеленским в Белом доме может привести к началу крушения РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:29:00+03:00

2025-03-03T13:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Перепалка президента США Дональда Трампа и вице-президента Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнса с Владимиром Зеленским в Белом доме может привести к началу крушения единого Запада, пишет газета Washington Post. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр, сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной была отменена. Позже ряд европейских лидеров выступил с заявлениями в поддержку главы киевского режима. "Это была вспышка (конфликт Трампа с Зеленским - ред.), которая может стать поворотной точкой в истории. Трамп и Вэнс, возможно, получают удовольствие от шокирования Европы, но их коллеги по ту сторону Атлантики уже смиряются с крахом единого Запада", - отмечает автор статьи. Издание подчеркивает, что конфликт на Украине не просто обострил личные отношения между Трампом и Зеленским, но стал ключевым моментом для всей западной политики. "Трамп, стремясь к более узкому пониманию американских интересов и демонстрируя симпатию к сильным лидерам по всему миру, открывает эпохальную главу", - говорится в материале. По мнению обозревателя газеты, сложившаяся ситуация отражает фундаментальный сдвиг в геополитике, где традиционные союзнические отношения США и Европы перестают быть безусловными. В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после неформального саммита заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США.

https://ria.ru/20250303/tramp-2002735477.html

https://ria.ru/20250303/peskov-2002730387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, кир стармер