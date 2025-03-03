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Специалисты рассказали, на каких смартфонах перестанет работать WhatsApp - РИА Новости, 03.03.2025
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15:18 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/whatsapp-2002775398.html
Специалисты рассказали, на каких смартфонах перестанет работать WhatsApp
Специалисты рассказали, на каких смартфонах перестанет работать WhatsApp - РИА Новости, 03.03.2025
Специалисты рассказали, на каких смартфонах перестанет работать WhatsApp
WhatsApp перестанет работать на устройствах с операционной системой Android, которые старше восьми лет, их доля в общем использовании в России маленькая, это не РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T15:18:00+03:00
2025-03-03T15:18:00+03:00
технологии
россия
денис кусков
whatsapp inc.
telegram
microsoft corporation
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. WhatsApp перестанет работать на устройствах с операционной системой Android, которые старше восьми лет, их доля в общем использовании в России маленькая, это не станет проблемой для пользователей, заявили РИА Новости эксперты. Ранее в марте некоторые СМИ написали о том, что мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях смартфонов. Владельцы устройств с операционной системой Android 4.4 KitKat и более ранними версиями не смогут отправлять сообщения, делать звонки и пользоваться всеми другими функциями приложения. "WhatsApp перестанет работать на старой версии Android, это происходит каждый год весной. Никакой проблемы здесь нет, но это примерно аппараты, которым больше восьми лет - они массово не используются уже. Говорить о том, что эта проблема - нельзя, это точно происходит каждый год", - сказал Муртазин. Как добавил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, разработчики не могут постоянно обновлять приложения для телефонов, выпущенных много лет назад. Доля в общем использовании этих устройств маленькая, а затраты на адаптацию - довольно большие. "Так делают все. Не только WhatsApp - и Telegram, и Microsoft, любые операционные системы, приложения, они работают начиная с какой-то версии", - добавил Кусков. WhatsApp принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Запрещена в РФ как экстремистская организация
https://ria.ru/20250228/whatsapp-2002343821.html
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технологии, россия, денис кусков, whatsapp inc., telegram, microsoft corporation
Технологии, Россия, Денис Кусков, WhatsApp Inc., Telegram, Microsoft Corporation
Специалисты рассказали, на каких смартфонах перестанет работать WhatsApp

WhatsApp перестанет работать на смартфонах старше восьми лет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. WhatsApp перестанет работать на устройствах с операционной системой Android, которые старше восьми лет, их доля в общем использовании в России маленькая, это не станет проблемой для пользователей, заявили РИА Новости эксперты.
Ранее в марте некоторые СМИ написали о том, что мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях смартфонов. Владельцы устройств с операционной системой Android 4.4 KitKat и более ранними версиями не смогут отправлять сообщения, делать звонки и пользоваться всеми другими функциями приложения.
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"WhatsApp перестанет работать на старой версии Android, это происходит каждый год весной. Никакой проблемы здесь нет, но это примерно аппараты, которым больше восьми лет - они массово не используются уже. Говорить о том, что эта проблема - нельзя, это точно происходит каждый год", - сказал Муртазин.
Как добавил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, разработчики не могут постоянно обновлять приложения для телефонов, выпущенных много лет назад. Доля в общем использовании этих устройств маленькая, а затраты на адаптацию - довольно большие. "Так делают все. Не только WhatsApp - и Telegram, и Microsoft, любые операционные системы, приложения, они работают начиная с какой-то версии", - добавил Кусков.
WhatsApp принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Запрещена в РФ как экстремистская организация
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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ТехнологииРоссияДенис КусковWhatsApp Inc.TelegramMicrosoft Corporation
 
 
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