Специалисты рассказали, на каких смартфонах перестанет работать WhatsApp
WhatsApp перестанет работать на смартфонах старше восьми лет
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. WhatsApp перестанет работать на устройствах с операционной системой Android, которые старше восьми лет, их доля в общем использовании в России маленькая, это не станет проблемой для пользователей, заявили РИА Новости эксперты.
Ранее в марте некоторые СМИ написали о том, что мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях смартфонов. Владельцы устройств с операционной системой Android 4.4 KitKat и более ранними версиями не смогут отправлять сообщения, делать звонки и пользоваться всеми другими функциями приложения.
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"WhatsApp перестанет работать на старой версии Android, это происходит каждый год весной. Никакой проблемы здесь нет, но это примерно аппараты, которым больше восьми лет - они массово не используются уже. Говорить о том, что эта проблема - нельзя, это точно происходит каждый год", - сказал Муртазин.
Как добавил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, разработчики не могут постоянно обновлять приложения для телефонов, выпущенных много лет назад. Доля в общем использовании этих устройств маленькая, а затраты на адаптацию - довольно большие. "Так делают все. Не только WhatsApp - и Telegram, и Microsoft, любые операционные системы, приложения, они работают начиная с какой-то версии", - добавил Кусков.
WhatsApp принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
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