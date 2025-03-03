https://ria.ru/20250303/whatsapp-2002775398.html

Специалисты рассказали, на каких смартфонах перестанет работать WhatsApp

Специалисты рассказали, на каких смартфонах перестанет работать WhatsApp - РИА Новости, 03.03.2025

Специалисты рассказали, на каких смартфонах перестанет работать WhatsApp

WhatsApp перестанет работать на устройствах с операционной системой Android, которые старше восьми лет, их доля в общем использовании в России маленькая, это не РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T15:18:00+03:00

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2025-03-03T15:18:00+03:00

технологии

россия

денис кусков

whatsapp inc.

telegram

microsoft corporation

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. WhatsApp перестанет работать на устройствах с операционной системой Android, которые старше восьми лет, их доля в общем использовании в России маленькая, это не станет проблемой для пользователей, заявили РИА Новости эксперты. Ранее в марте некоторые СМИ написали о том, что мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях смартфонов. Владельцы устройств с операционной системой Android 4.4 KitKat и более ранними версиями не смогут отправлять сообщения, делать звонки и пользоваться всеми другими функциями приложения. "WhatsApp перестанет работать на старой версии Android, это происходит каждый год весной. Никакой проблемы здесь нет, но это примерно аппараты, которым больше восьми лет - они массово не используются уже. Говорить о том, что эта проблема - нельзя, это точно происходит каждый год", - сказал Муртазин. Как добавил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, разработчики не могут постоянно обновлять приложения для телефонов, выпущенных много лет назад. Доля в общем использовании этих устройств маленькая, а затраты на адаптацию - довольно большие. "Так делают все. Не только WhatsApp - и Telegram, и Microsoft, любые операционные системы, приложения, они работают начиная с какой-то версии", - добавил Кусков. WhatsApp принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Запрещена в РФ как экстремистская организация

https://ria.ru/20250228/whatsapp-2002343821.html

https://ria.ru/20250214/whatsapp-1999417806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, денис кусков, whatsapp inc., telegram, microsoft corporation