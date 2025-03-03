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В Запорожье прогремели взрывы

В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 03.03.2025

В Запорожье прогремели взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.03.2025

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

запорожская область

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запорожье, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, вооруженные силы рф