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В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 03.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:41 03.03.2025 (обновлено: 23:44 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/vzryvy-2002863497.html
В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 03.03.2025
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T23:41:00+03:00
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специальная военная операция на украине
запорожье
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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запорожье
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запорожье, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
В Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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