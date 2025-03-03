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В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 03.03.2025
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T23:41:00+03:00
2025-03-03T23:41:00+03:00
2025-03-03T23:44:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
В Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы