https://ria.ru/20250303/vzryvy-2002646429.html

В Черкассах прогремели повторные взрывы

В Черкассах прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 03.03.2025

В Черкассах прогремели повторные взрывы

Взрывы второй раз за ночь прогремели в Черкассах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T03:29:00+03:00

2025-03-03T03:29:00+03:00

2025-03-03T03:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

черкассы

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_09a02c345cc10c8ba706bf9fc14390f8.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Взрывы второй раз за ночь прогремели в Черкассах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Черкассах прогремели повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Черкасской области звучит с 23.35 мск воскресенья.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черкассы

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

черкассы, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины