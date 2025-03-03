https://ria.ru/20250303/vzryv-2002645501.html

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове прогремела серия взрывов - РИА Новости, 03.03.2025

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове за четыре часа трижды прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.03.2025

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Харькове за четыре часа трижды прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Харькове прогремел еще один взрыв. Возможно, за пределами города", — указано в публикации от 2:40.Также сообщалось о таких инцидентах в городе в 2:06 и 22:59.Позднее, в 3:48, появилась информация о повторном взрыве в Харькове.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250302/obse-2002609320.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, харьков, взрыв, украина