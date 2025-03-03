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В Русском Поречном нашли еще два тела мирных жителей, зверски убитых ВСУ - РИА Новости, 03.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:48 03.03.2025 (обновлено: 21:05 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/vsu-2002847191.html
В Русском Поречном нашли еще два тела мирных жителей, зверски убитых ВСУ
В Русском Поречном нашли еще два тела мирных жителей, зверски убитых ВСУ - РИА Новости, 03.03.2025
В Русском Поречном нашли еще два тела мирных жителей, зверски убитых ВСУ
В освобожденном от оккупации ВСУ селе Русское Поречное Курской области нашли тела еще двух убитых украинскими военными мирных граждан, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T20:48:00+03:00
2025-03-03T21:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
русское поречное
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 3 мар — РИА Новости. В освобожденном от оккупации ВСУ селе Русское Поречное Курской области нашли тела еще двух убитых украинскими военными мирных граждан, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки "Север". "При обследовании домов на окраине освобожденного от ВСУ села Русское Поречное нашли еще два тела, предварительно, пенсионеров, зверски убитых украинскими оккупантами. Информацию передали в следственные органы", — рассказали бойцы.В конце января официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что пятеро украинских боевиков убили 22 жителя села Русское Поречное. Один из них попал в плен и дал признательные показания. Он рассказал, что боевики насиловали и убивали мирных жителей. Несколько человек они связали, спустили в подвал и кинули туда гранату. Возбуждено уголовное дело.Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, Мотыль, Проводник, Художник по приказам командира с позывным Кум убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 64 695 военнослужащих и 382 танка.
https://ria.ru/20250212/kreml-1998838999.html
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россия
русское поречное
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россия, русское поречное, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Русское Поречное, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Русском Поречном нашли еще два тела мирных жителей, зверски убитых ВСУ

Бойцы "Севера" нашли еще два тела зверски убитых ВСУ жителей Русского Поречного

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 3 мар — РИА Новости. В освобожденном от оккупации ВСУ селе Русское Поречное Курской области нашли тела еще двух убитых украинскими военными мирных граждан, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки "Север".
"При обследовании домов на окраине освобожденного от ВСУ села Русское Поречное нашли еще два тела, предварительно, пенсионеров, зверски убитых украинскими оккупантами. Информацию передали в следственные органы", — рассказали бойцы.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Песков ответил на вопрос о реакции Запада на зверства ВСУ в Курской области
12 февраля, 13:14
В конце января официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что пятеро украинских боевиков убили 22 жителя села Русское Поречное. Один из них попал в плен и дал признательные показания. Он рассказал, что боевики насиловали и убивали мирных жителей. Несколько человек они связали, спустили в подвал и кинули туда гранату. Возбуждено уголовное дело.
Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, Мотыль, Проводник, Художник по приказам командира с позывным Кум убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
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15 февраля, 07:00
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 64 695 военнослужащих и 382 танка.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРусское ПоречноеКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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