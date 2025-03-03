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ВСУ занимают дома жителей Волчанска, заявил Ганчев
ВСУ занимают дома жителей Волчанска, заявил Ганчев - РИА Новости, 03.03.2025
ВСУ занимают дома жителей Волчанска, заявил Ганчев
ВСУ занимают дома жителей Волчанска, чтобы вызвать удары ВС РФ по этим объектам, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T19:13:00+03:00
2025-03-03T19:13:00+03:00
2025-03-03T19:13:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. ВСУ занимают дома жителей Волчанска, чтобы вызвать удары ВС РФ по этим объектам, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Со слов мирных жителей, которым недавно при помощи наших военных удалось покинуть территорию Волчанска, мы узнаем о том, что украинские боевики занимают в городе гражданские дома с той целью, чтобы привлечь удары по этим объектам со стороны Вооруженных сил РФ", - сказал Ганчев.
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ВСУ занимают дома жителей Волчанска, заявил Ганчев
Ганчев: ВСУ занимают дома жителей Волчанска, чтобы вызвать удары ВС России