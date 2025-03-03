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ВСУ занимают дома жителей Волчанска, заявил Ганчев

ВСУ занимают дома жителей Волчанска, заявил Ганчев - РИА Новости, 03.03.2025

ВСУ занимают дома жителей Волчанска, заявил Ганчев

ВСУ занимают дома жителей Волчанска, чтобы вызвать удары ВС РФ по этим объектам, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T19:13:00+03:00

2025-03-03T19:13:00+03:00

2025-03-03T19:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. ВСУ занимают дома жителей Волчанска, чтобы вызвать удары ВС РФ по этим объектам, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Со слов мирных жителей, которым недавно при помощи наших военных удалось покинуть территорию Волчанска, мы узнаем о том, что украинские боевики занимают в городе гражданские дома с той целью, чтобы привлечь удары по этим объектам со стороны Вооруженных сил РФ", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

харьковская область

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2025

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