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ВСУ занимают дома жителей Волчанска, заявил Ганчев - РИА Новости, 03.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:13 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/vsu-2002835185.html
ВСУ занимают дома жителей Волчанска, заявил Ганчев
ВСУ занимают дома жителей Волчанска, заявил Ганчев - РИА Новости, 03.03.2025
ВСУ занимают дома жителей Волчанска, заявил Ганчев
ВСУ занимают дома жителей Волчанска, чтобы вызвать удары ВС РФ по этим объектам, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T19:13:00+03:00
2025-03-03T19:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
волчанск
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. ВСУ занимают дома жителей Волчанска, чтобы вызвать удары ВС РФ по этим объектам, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Со слов мирных жителей, которым недавно при помощи наших военных удалось покинуть территорию Волчанска, мы узнаем о том, что украинские боевики занимают в городе гражданские дома с той целью, чтобы привлечь удары по этим объектам со стороны Вооруженных сил РФ", - сказал Ганчев.
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волчанск
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в мире, волчанск, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волчанск, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ занимают дома жителей Волчанска, заявил Ганчев

Ганчев: ВСУ занимают дома жителей Волчанска, чтобы вызвать удары ВС России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. ВСУ занимают дома жителей Волчанска, чтобы вызвать удары ВС РФ по этим объектам, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Со слов мирных жителей, которым недавно при помощи наших военных удалось покинуть территорию Волчанска, мы узнаем о том, что украинские боевики занимают в городе гражданские дома с той целью, чтобы привлечь удары по этим объектам со стороны Вооруженных сил РФ", - сказал Ганчев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолчанскХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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