https://ria.ru/20250303/vsu-2002781572.html
При массовой атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель ЛНР
При массовой атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель ЛНР - РИА Новости, 03.03.2025
При массовой атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель ЛНР
Украинские войска массово атаковали гражданские объекты в населенных пунктах ЛНР при помощи беспилотников, пострадал мирный житель, поврежден магазин, полностью РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T15:46:00+03:00
2025-03-03T15:46:00+03:00
2025-03-03T15:46:00+03:00
луганская народная республика
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рубежное
лисичанск
сватово
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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска массово атаковали гражданские объекты в населенных пунктах ЛНР при помощи беспилотников, пострадал мирный житель, поврежден магазин, полностью сгорел частный дом, сообщили в Telegram-канале правительства региона. "Массовая атака дронов на гражданские объекты в ЛНР: один человек пострадал, повреждены магазин и частный дом", - говорится в сообщении регионального правительства. Уточняется, что утром в понедельник ВСУ при помощи дрона-камикадзе атаковали центр Рубежного, в результате чего киоск получил повреждения. В Лисичанске пожилой мужчина, работающий водителем городской больницы, был госпитализирован после атаки дрона ВСУ на одну из улиц города, добавляется в публикации. Кроме того, в Сватово украинский беспилотник повредил частный жилой дом. По данным МЧС России, вследствие пожара, вспыхнувшего из-за атаки БПЛА, полностью уничтожен двухэтажный жилой дом на 240 "квадратах". Никто не пострадал.
https://ria.ru/20250228/vojska-2002150454.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
рубежное
лисичанск
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рубежное, лисичанск, сватово
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Рубежное, Лисичанск, Сватово
При массовой атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель ЛНР
ВСУ массово атаковали дронами гражданские объекты в ЛНР, пострадал мирный житель