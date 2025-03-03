Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ за сутки потеряли более 160 военных в Курской области
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. За сутки потери ВСУ на курском направлении превысили 160 военных, уничтожены 12 пунктов управления БПЛА, 12 украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, три автомобиля, три артиллерийских орудия, три миномета и радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов. 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 64695 военнослужащих, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 253 бронетранспортера, 2119боевых бронированных машин, 2284 автомобиля, 508 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в МО РФ.