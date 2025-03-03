https://ria.ru/20250303/vsu-2002712103.html

В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали три человека

В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 03.03.2025

В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали три человека

Трое минных жителей ранены в результате артиллерийских ударов украинской армии по населенным пунктам Херсонской области, всего за сутки ВСУ провели 40 обстрелов РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T11:26:00+03:00

2025-03-03T11:26:00+03:00

2025-03-03T11:26:00+03:00

херсонская область

днепр (город)

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 3 мар - РИА Новости. Трое минных жителей ранены в результате артиллерийских ударов украинской армии по населенным пунктам Херсонской области, всего за сутки ВСУ провели 40 обстрелов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. Обстрелам украинской армии за минувшие сутки подверглись девять населенных пунктов: Новая Каховка, Алешки, Днепряны, Пролетарка, Голая Пристань, Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка. "В результате обстрелов ВСУ поселка Днепряны, ранения получили двое мужчин, они были госпитализированы в Каховскую ЦГБ. ВСУ подвергли обстрелу село Пролетарка Алешкинского округа, там получила ранения женщина 1984 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в Скадовскую ЦГБ с осколочным ранением мягких тканей левого и правого предплечий. В течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 22 артиллерийских удара. Еще 18 обстрелов произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250301/obstrel-2002514101.html

https://ria.ru/20250301/gorlovka-2002442178.html

херсонская область

днепр (город)

россия

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херсонская область , днепр (город), россия, вооруженные силы украины, происшествия