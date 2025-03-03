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ВСУ за сутки выпустили 50 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 03.03.2025
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09:17 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/vsu-2002662298.html
ВСУ за сутки выпустили 50 снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили 50 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 03.03.2025
ВСУ за сутки выпустили 50 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 50 снарядами территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T09:17:00+03:00
2025-03-03T09:17:00+03:00
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 50 снарядами территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в шести районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 50 снарядов и совершены атаки с применением 48 беспилотников, из них 28 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях, двух социальных объектах и автомобиле. Аварийные службы восстановили нарушенное электроснабжение в 7 населенных пунктах Волоконовского района. "В Белгородском районе по поселку Малиновка и сёлам Бессоновка, Устинка и Черемошное, хуторам Угрим и Церковный выпущено 14 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников… В Волоконовском районе село Тишанка подверглось двум обстрелам, в ходе которых было выпущено 5 боеприпасов", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском округе шесть населенных пунктов атакованы 13 беспилотниками. В Грайворонском округе по трем населенным пунктам выпущено 3 артснаряда и произведены атаки 4 беспилотников. В Краснояружском районе по восьми населенным пунктам выпущено 28 боеприпасов и совершены атаки 11 беспилотников. В Шебекинском муниципальном округе посёлок Красное, сёла Безлюдовка, Муром и Ржевка подверглись атакам 15 беспилотников. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250301/obstrel-2002472953.html
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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ за сутки выпустили 50 снарядов по Белгородской области

Гладков: ВСУ выпустили 50 снарядов по Белгородской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 50 снарядами территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в шести районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 50 снарядов и совершены атаки с применением 48 беспилотников, из них 28 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях, двух социальных объектах и автомобиле. Аварийные службы восстановили нарушенное электроснабжение в 7 населенных пунктах Волоконовского района.
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Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области
1 марта, 17:03
Белгородском районе по поселку Малиновка и сёлам Бессоновка, Устинка и Черемошное, хуторам Угрим и Церковный выпущено 14 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников… В Волоконовском районе село Тишанка подверглось двум обстрелам, в ходе которых было выпущено 5 боеприпасов", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском округе шесть населенных пунктов атакованы 13 беспилотниками. В Грайворонском округе по трем населенным пунктам выпущено 3 артснаряда и произведены атаки 4 беспилотников. В Краснояружском районе по восьми населенным пунктам выпущено 28 боеприпасов и совершены атаки 11 беспилотников. В Шебекинском муниципальном округе посёлок Красное, сёла Безлюдовка, Муром и Ржевка подверглись атакам 15 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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