https://ria.ru/20250303/vsu-2002662298.html

ВСУ за сутки выпустили 50 снарядов по Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили 50 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 03.03.2025

ВСУ за сутки выпустили 50 снарядов по Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 50 снарядами территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T09:17:00+03:00

2025-03-03T09:17:00+03:00

2025-03-03T09:17:00+03:00

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 50 снарядами территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в шести районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 50 снарядов и совершены атаки с применением 48 беспилотников, из них 28 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях, двух социальных объектах и автомобиле. Аварийные службы восстановили нарушенное электроснабжение в 7 населенных пунктах Волоконовского района. "В Белгородском районе по поселку Малиновка и сёлам Бессоновка, Устинка и Черемошное, хуторам Угрим и Церковный выпущено 14 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников… В Волоконовском районе село Тишанка подверглось двум обстрелам, в ходе которых было выпущено 5 боеприпасов", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском округе шесть населенных пунктов атакованы 13 беспилотниками. В Грайворонском округе по трем населенным пунктам выпущено 3 артснаряда и произведены атаки 4 беспилотников. В Краснояружском районе по восьми населенным пунктам выпущено 28 боеприпасов и совершены атаки 11 беспилотников. В Шебекинском муниципальном округе посёлок Красное, сёла Безлюдовка, Муром и Ржевка подверглись атакам 15 беспилотников. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250301/obstrel-2002472953.html

https://ria.ru/20241029/belgorod-1980641109.html

белгородская область

украина

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия