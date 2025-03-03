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ВСУ отправляют на передовую глухих и пожилых людей
ВСУ отправляют на передовую глухих и пожилых людей - РИА Новости, 03.03.2025
ВСУ отправляют на передовую глухих и пожилых людей
Пленный украинский военнослужащий Сергей Кузнецов рассказал на видео от Минобороны РФ, что командование ВСУ отправляет на передний край обороны ремонтников... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T08:10:00+03:00
2025-03-03T08:10:00+03:00
2025-03-03T08:45:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Сергей Кузнецов рассказал на видео от Минобороны РФ, что командование ВСУ отправляет на передний край обороны ремонтников техники, глухих и пожилых людей. “Ремонтников техники тоже бросают на передок, бросают и в 52 года, и в 54, глухих бросают на передок. Какие штурмовики из старых дедов?” - сказал Кузнецов. Он также рассказал, что его подразделение расположили в дорожном отделе, чтобы дорожников использовать “как живой щит”.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ отправляют на передовую глухих и пожилых людей
Пленный Кузнецов: ВСУ бросают на передовую ремонтников техники, глухих и пожилых