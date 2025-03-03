https://ria.ru/20250303/vsu-2002657003.html

ВСУ отправляют на передовую глухих и пожилых людей

ВСУ отправляют на передовую глухих и пожилых людей - РИА Новости, 03.03.2025

ВСУ отправляют на передовую глухих и пожилых людей

Пленный украинский военнослужащий Сергей Кузнецов рассказал на видео от Минобороны РФ, что командование ВСУ отправляет на передний край обороны ремонтников... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T08:10:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Сергей Кузнецов рассказал на видео от Минобороны РФ, что командование ВСУ отправляет на передний край обороны ремонтников техники, глухих и пожилых людей. “Ремонтников техники тоже бросают на передок, бросают и в 52 года, и в 54, глухих бросают на передок. Какие штурмовики из старых дедов?” - сказал Кузнецов. Он также рассказал, что его подразделение расположили в дорожном отделе, чтобы дорожников использовать “как живой щит”.

https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире