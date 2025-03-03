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VK Fest 2025 объявил города проведения - РИА Новости, 03.03.2025
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12:32 03.03.2025 (обновлено: 12:33 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/vk-2002729499.html
VK Fest 2025 объявил города проведения
VK Fest 2025 объявил города проведения - РИА Новости, 03.03.2025
VK Fest 2025 объявил города проведения
В 2025 году VK Fest пройдёт с 14 июня по 20 июля. Фестиваль объединит Казань, Челябинск, Сириус, Санкт-Петербург и Москву. РИА Новости, 03.03.2025
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В 2025 году VK Fest пройдёт с 14 июня по 20 июля. Фестиваль объединит Казань, Челябинск, Сириус, Санкт-Петербург и Москву.VK Fest впервые принимают в сердце Татарстана и одном из самых популярных туристических городов — Казани, а также в Челябинске — культурном центре Южного Урала. Программа и площадки фестиваля станут известны позже. Билеты доступны на официальном сайте vkfest.ru, сейчас их можно приобрести по самой низкой цене.Даты VK Fest в 2025 году"Мы счастливы анонсировать самые жаркие летние выходные в столице Татарстана и на Урале. Это было нашей мечтой, и вот наконец она осуществилась. Это случилось благодаря нашим зрителям и подписчикам сообщества. Ведь если нас очень просят — мы всегда исполняем желания. И конечно, мы рады в четвёртый раз проводить VK Fest в Сириусе. Каждая встреча с этим местом для нас особенно тёплая. До встречи на VK Fest 2025 — нас ждут лучшие танцевальные дни лета!" — сообщила руководитель VK Fest Зоя Новикова.В 2024 году VK Fest прошёл в пяти городах России — в том числе впервые в Уфе и Красноярске — и собрал рекордные 205 тысяч человек.
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соцсети, вконтакте, vk fest
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VK Fest 2025 объявил города проведения

© Фото : пресс-служба ВКонтактеVK Fest 2025
VK Fest 2025 - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В 2025 году VK Fest пройдёт с 14 июня по 20 июля. Фестиваль объединит Казань, Челябинск, Сириус, Санкт-Петербург и Москву.
VK Fest впервые принимают в сердце Татарстана и одном из самых популярных туристических городов — Казани, а также в Челябинске — культурном центре Южного Урала. Программа и площадки фестиваля станут известны позже. Билеты доступны на официальном сайте vkfest.ru, сейчас их можно приобрести по самой низкой цене.
© Фото : пресс-служба ВКонтактеФестиваль VK Fest 2025
Фестиваль VK Fest 2025 - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
Фестиваль VK Fest 2025

Даты VK Fest в 2025 году

  • 14 июня — Челябинск;
  • 21 июня — Сириус;
  • 29 июня — Казань;
  • 5–6 июля — Санкт-Петербург;
  • 19–20 июля — Москва.
"Мы счастливы анонсировать самые жаркие летние выходные в столице Татарстана и на Урале. Это было нашей мечтой, и вот наконец она осуществилась. Это случилось благодаря нашим зрителям и подписчикам сообщества. Ведь если нас очень просят — мы всегда исполняем желания. И конечно, мы рады в четвёртый раз проводить VK Fest в Сириусе. Каждая встреча с этим местом для нас особенно тёплая. До встречи на VK Fest 2025 — нас ждут лучшие танцевальные дни лета!" — сообщила руководитель VK Fest Зоя Новикова.
В 2024 году VK Fest прошёл в пяти городах России — в том числе впервые в Уфе и Красноярске — и собрал рекордные 205 тысяч человек.
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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