https://ria.ru/20250303/veteran-2002766744.html

ГД рассмотрит проект о статусе ветеранов боевых действий для курских бойцов

ГД рассмотрит проект о статусе ветеранов боевых действий для курских бойцов - РИА Новости, 03.03.2025

ГД рассмотрит проект о статусе ветеранов боевых действий для курских бойцов

Госдума планирует в марте рассмотреть в первом чтении законопроект о статусе ветеранов боевых действий для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:45:00+03:00

2025-03-03T14:45:00+03:00

2025-03-03T15:00:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Госдума планирует в марте рассмотреть в первом чтении законопроект о статусе ветеранов боевых действий для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе."Предложить Совету Государственной Думы принять следующее решение:... установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении – март 2025 года", - сказано в документе.Законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Им предлагается предоставить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что палата рассмотрит законопроект в приоритетном порядке. Он отметил, что это вопрос поддержки солдат и офицеров, которые сегодня защищают нашу страну и граждан на линии боевого соприкосновения. По его словам, статус ветерана и инвалида боевых действий позволит им получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки.

https://ria.ru/20250303/gosduma-2002755693.html

https://realty.ria.ru/20250303/dannye-2002662912.html

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госдума рф, общество, россия, курская область, вячеслав володин