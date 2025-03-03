Венгрия отклонила проект ЕС о гарантиях безопасности Киеву, пишет Politico
Politico: Венгрия отклонила проект документа о военной помощи Киеву
© Getty Images / Anadolu / Dursun AydemirУкраинские флаги перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия
© Getty Images / Anadolu / Dursun Aydemir
Украинские флаги перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Представители Венгрии на встрече послов ЕС отклонили проект документа о предоставлении гарантий безопасности и военной помощи Украине, пишет издание Politico.
О том, что Будапешт не поддерживает идею "провоенных европейских лидеров" выделить Украине пакет на 20 миллиардов евро за отказ от мирного соглашения, говорил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия выступает против любых инициатив, которые могли бы помешать российско-американским переговорам.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, со своей стороны, заявил, что Словакия предлагает включить в заключительные положения запланированного на 6 марта саммита ЕС необходимость немедленного перемирия на Украине, поскольку усилить ее позиции не удастся.
При этом глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на фоне скандала в Белом доме, где Владимир Зеленский требовал от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности для Киева, пообещала, что Брюссель продолжит поставлять Украине оружие, а также выразила мнение, что "свободному миру" нужен новый лидер.
В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. В результате, по информации телеканала Fox News, американский лидер прогнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
Теперь, как пишет The New York Times, Трамп намерен обсудить с чиновниками возможные меры против Киева, в том числе прекращение военной помощи.