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Венгрия отклонила проект ЕС о гарантиях безопасности Киеву, пишет Politico - РИА Новости, 03.03.2025
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11:49 03.03.2025 (обновлено: 15:03 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/vengrija-2002717537.html
Венгрия отклонила проект ЕС о гарантиях безопасности Киеву, пишет Politico
Венгрия отклонила проект ЕС о гарантиях безопасности Киеву, пишет Politico - РИА Новости, 03.03.2025
Венгрия отклонила проект ЕС о гарантиях безопасности Киеву, пишет Politico
Представители Венгрии на встрече послов ЕС отклонили проект документа о предоставлении гарантий безопасности и военной помощи Украине, пишет издание Politico. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:49:00+03:00
2025-03-03T15:03:00+03:00
в мире
украина
россия
венгрия
петер сийярто
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кайя каллас
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Представители Венгрии на встрече послов ЕС отклонили проект документа о предоставлении гарантий безопасности и военной помощи Украине, пишет издание Politico. "На встрече послов ЕС в пятницу Венгрия отклонила черновик документа по Украине, включающий формулировки о гарантиях безопасности, которые блок может предоставить Киеву, а также новый пакет военной помощи", — говорится в статье.О том, что Будапешт не поддерживает идею "провоенных европейских лидеров" выделить Украине пакет на 20 миллиардов евро за отказ от мирного соглашения, говорил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия выступает против любых инициатив, которые могли бы помешать российско-американским переговорам. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, со своей стороны, заявил, что Словакия предлагает включить в заключительные положения запланированного на 6 марта саммита ЕС необходимость немедленного перемирия на Украине, поскольку усилить ее позиции не удастся.При этом глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на фоне скандала в Белом доме, где Владимир Зеленский требовал от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности для Киева, пообещала, что Брюссель продолжит поставлять Украине оружие, а также выразила мнение, что "свободному миру" нужен новый лидер. В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. В результате, по информации телеканала Fox News, американский лидер прогнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.Теперь, как пишет The New York Times, Трамп намерен обсудить с чиновниками возможные меры против Киева, в том числе прекращение военной помощи.
https://ria.ru/20250301/konflikt-2002501686.html
https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html
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в мире, украина, россия, венгрия, петер сийярто, роберт фицо, кайя каллас, евросоюз, нато, politico, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Роберт Фицо, Кайя Каллас, Евросоюз, НАТО, Politico, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Венгрия отклонила проект ЕС о гарантиях безопасности Киеву, пишет Politico

Politico: Венгрия отклонила проект документа о военной помощи Киеву

© Getty Images / Anadolu / Dursun AydemirУкраинские флаги перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия
Украинские флаги перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Getty Images / Anadolu / Dursun Aydemir
Украинские флаги перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Представители Венгрии на встрече послов ЕС отклонили проект документа о предоставлении гарантий безопасности и военной помощи Украине, пишет издание Politico.
«
"На встрече послов ЕС в пятницу Венгрия отклонила черновик документа по Украине, включающий формулировки о гарантиях безопасности, которые блок может предоставить Киеву, а также новый пакет военной помощи", — говорится в статье.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Зеленский на встрече с Трампом показал, что не хочет мира, заявил Орбан
1 марта, 20:54
О том, что Будапешт не поддерживает идею "провоенных европейских лидеров" выделить Украине пакет на 20 миллиардов евро за отказ от мирного соглашения, говорил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия выступает против любых инициатив, которые могли бы помешать российско-американским переговорам.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, со своей стороны, заявил, что Словакия предлагает включить в заключительные положения запланированного на 6 марта саммита ЕС необходимость немедленного перемирия на Украине, поскольку усилить ее позиции не удастся.
При этом глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на фоне скандала в Белом доме, где Владимир Зеленский требовал от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности для Киева, пообещала, что Брюссель продолжит поставлять Украине оружие, а также выразила мнение, что "свободному миру" нужен новый лидер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
"Сделка по типу Минских соглашений неприемлема": Европа хочет войны
Вчера, 21:40
В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. В результате, по информации телеканала Fox News, американский лидер прогнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
Теперь, как пишет The New York Times, Трамп намерен обсудить с чиновниками возможные меры против Киева, в том числе прекращение военной помощи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Далеко не дипломатическая история между США и Европой
10:51
 
В миреУкраинаРоссияВенгрияПетер СийяртоРоберт ФицоКайя КалласЕвросоюзНАТОPoliticoПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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