https://ria.ru/20250303/ukraina-2002855072.html
Порошенко* утверждает, что хочет мира на Украине
Порошенко* утверждает, что хочет мира на Украине - РИА Новости, 03.03.2025
Порошенко* утверждает, что хочет мира на Украине
Мир на Украине – в интересах всех, включая Вашингтон и Киев, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко* в эфире французского телеканала BFMTV. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T22:05:00+03:00
2025-03-03T22:05:00+03:00
2025-03-03T22:05:00+03:00
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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Мир на Украине – в интересах всех, включая Вашингтон и Киев, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко* в эфире французского телеканала BFMTV. "Я призываю к миру, стабильному, справедливому и долгосрочному... Это в интересах Украины, Европы, США", - заявил Порошенко* в ответ на вопрос, должна ли Украина продолжать войну. При этом, по его словам, ключевым вопросом являются гарантии безопасности для Украины, включая ее вступление в НАТО, в вопросе которого он "сильно рассчитывает на поддержку Франции". Порошенко* также пригласил Макрона посетить украинский фронт. "Я призываю его поддерживать украинский фронт. Я был бы рад посетить вместе с президентом Макроном линию фронта", - сказал он. На вопрос о необходимости отставки Владимира Зеленского Порошенко* заявил, что "его судьба должна решаться народом Украины". Зеленский 13 февраля ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, которые включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины, а также прекращение действия торговых соглашений и выполнения торговых операций. Партия экс-президента Порошенко* "Европейская солидарность" сообщила, что подает иск в суд из-за введенных против него санкций.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20250226/doverie-2001615523.html
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в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, нато, сша, европа
В мире, Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, НАТО, США, Европа
Порошенко* утверждает, что хочет мира на Украине
Порошенко заявил, что хочет мира на Украине, при этом упомянув членство в НАТО