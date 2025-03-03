Ле Пен призвала провести конференцию по Украине без НАТО и ЕС
Ле Пен предложила устроить конференцию по миру на Украине без НАТО и ЕС
© AP Photo / Michel EulerКандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
© AP Photo / Michel Euler
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости. Лидер фракции правого "Национального объединения" во французском парламенте Марин Ле Пен предложила устроить конференцию по урегулированию конфликта на Украине с участием европейских стран, но без представителей наднациональных органов НАТО и ЕС.
"Необходимо устроить конференцию по миру и посадить за стол переговоров нации, без наднациональных инстанций, как НАТО и ЕС. Нации, которые заинтересованы в стабилизации в регионе: конечно, Украину и Россию, США и Францию, Турцию и Германию, Румынию, Венгрию, Польшу, Молдавию, Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию, Словакию, Чехию, Швецию, Норвегию, Италию, Болгарию - и этот список неполный", - сказала Ле Пен, выступая перед парламентом по теме ситуации на Украине. Трансляция ведется на официальном сайте госоргана.
Ле Пен добавила, что Украина "не сможет победить Россию без вступления НАТО в войну", но при этом подчеркнула, что "такого варианта быть не может". Она также выразила мнение, что ЕС "должен поддерживать Украину реалистично, учитывая наши собственные национальные интересы".
По ее словам, на такой конференции также должны обсуждаться "границы НАТО в свете новых глобальных геополитических реалий".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.