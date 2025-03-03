Некоторым жителям Курской области, вернувшимся с Украины, нужна медпомощь
Девяти жителям Курской области, вернувшимся с Украины, нужна госпитализация
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова общается с жительницей Курской области, возвращенной из Украины
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова общается с жительницей Курской области, возвращенной из Украины
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КУРСК, 3 мар – РИА Новости. Девяти возвращенным с Украины жителям Курской области требуется экстренная госпитализация, они незамедлительно будут размещены в больницах, где врачи окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ. По ее словам, это произошло при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь.
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Он добавил, что еще один автомобиль скорой помощи будет сопровождать автобусы с остальными людьми на всем маршруте следования.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что уже есть договоренность с украинской стороной об эвакуации граждан Курской области, которые находятся в Сумах.
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Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 64 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
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