https://ria.ru/20250303/ukraina-2002820472.html

Некоторым жителям Курской области, вернувшимся с Украины, нужна медпомощь

Некоторым жителям Курской области, вернувшимся с Украины, нужна медпомощь - РИА Новости, 03.03.2025

Некоторым жителям Курской области, вернувшимся с Украины, нужна медпомощь

Девяти возвращенным с Украины жителям Курской области требуется экстренная госпитализация, они незамедлительно будут размещены в больницах, где врачи окажут всю РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T17:50:00+03:00

2025-03-03T17:50:00+03:00

2025-03-03T18:00:00+03:00

курская область

россия

украина

александр хинштейн

татьяна москалькова

валерий герасимов

вооруженные силы украины

международный комитет красного креста (мккк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002822726_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_fc3eb3d968ce9f2c8c1368bf806d5dc8.jpg

КУРСК, 3 мар – РИА Новости. Девяти возвращенным с Украины жителям Курской области требуется экстренная госпитализация, они незамедлительно будут размещены в больницах, где врачи окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ. По ее словам, это произошло при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь. "Среди жителей, которых удалось вернуть… девяти гражданам требуется экстренная госпитализация, они незамедлительно будут размещены в больницах, где врачи окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Специально за ними из Курска направлены кареты скорой помощи", - сообщил Хинштейн. Он добавил, что еще один автомобиль скорой помощи будет сопровождать автобусы с остальными людьми на всем маршруте следования. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что уже есть договоренность с украинской стороной об эвакуации граждан Курской области, которые находятся в Сумах. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 64 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986236878.html

https://ria.ru/20241222/zhurnalisty-1990692616.html

https://ria.ru/20241123/kurskaya-1985336183.html

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, украина, александр хинштейн, татьяна москалькова, валерий герасимов, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), общество