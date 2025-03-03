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Некоторым жителям Курской области, вернувшимся с Украины, нужна медпомощь - РИА Новости, 03.03.2025
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17:50 03.03.2025 (обновлено: 18:00 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002820472.html
Некоторым жителям Курской области, вернувшимся с Украины, нужна медпомощь
Некоторым жителям Курской области, вернувшимся с Украины, нужна медпомощь - РИА Новости, 03.03.2025
Некоторым жителям Курской области, вернувшимся с Украины, нужна медпомощь
Девяти возвращенным с Украины жителям Курской области требуется экстренная госпитализация, они незамедлительно будут размещены в больницах, где врачи окажут всю РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:50:00+03:00
2025-03-03T18:00:00+03:00
курская область
россия
украина
александр хинштейн
татьяна москалькова
валерий герасимов
вооруженные силы украины
международный комитет красного креста (мккк)
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КУРСК, 3 мар – РИА Новости. Девяти возвращенным с Украины жителям Курской области требуется экстренная госпитализация, они незамедлительно будут размещены в больницах, где врачи окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ. По ее словам, это произошло при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь. "Среди жителей, которых удалось вернуть… девяти гражданам требуется экстренная госпитализация, они незамедлительно будут размещены в больницах, где врачи окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Специально за ними из Курска направлены кареты скорой помощи", - сообщил Хинштейн. Он добавил, что еще один автомобиль скорой помощи будет сопровождать автобусы с остальными людьми на всем маршруте следования. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что уже есть договоренность с украинской стороной об эвакуации граждан Курской области, которые находятся в Сумах. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 64 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986236878.html
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курская область, россия, украина, александр хинштейн, татьяна москалькова, валерий герасимов, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), общество
Курская область, Россия, Украина, Александр Хинштейн, Татьяна Москалькова, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК), Общество
Некоторым жителям Курской области, вернувшимся с Украины, нужна медпомощь

Девяти жителям Курской области, вернувшимся с Украины, нужна госпитализация

© РИА Новости / Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова общается с жительницей Курской области, возвращенной из Украины
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова общается с жительницей Курской области, возвращенной из Украины - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова общается с жительницей Курской области, возвращенной из Украины
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КУРСК, 3 мар – РИА Новости. Девяти возвращенным с Украины жителям Курской области требуется экстренная госпитализация, они незамедлительно будут размещены в больницах, где врачи окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ. По ее словам, это произошло при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь.
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"Среди жителей, которых удалось вернуть… девяти гражданам требуется экстренная госпитализация, они незамедлительно будут размещены в больницах, где врачи окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Специально за ними из Курска направлены кареты скорой помощи", - сообщил Хинштейн.
Он добавил, что еще один автомобиль скорой помощи будет сопровождать автобусы с остальными людьми на всем маршруте следования.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что уже есть договоренность с украинской стороной об эвакуации граждан Курской области, которые находятся в Сумах.
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По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 64 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
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