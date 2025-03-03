https://ria.ru/20250303/ukraina-2002809692.html

Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявил Белый дом

Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявил Белый дом - РИА Новости, 03.03.2025

Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявил Белый дом

Владимир Зеленский пытался пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам, спровоцировав конфликт с США, заявил советник Дональда Трампа по... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T17:16:00+03:00

2025-03-03T17:16:00+03:00

2025-03-03T18:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пытался пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам, спровоцировав конфликт с США, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News. Основные тезисы — в материале РИА Новости."Большинство видели только последние десять минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский неоднократно провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку и использовать ее для получения послевоенных гарантий безопасности"."Американцы щедро поддерживали Украину, но война не может продолжаться бесконечно, без реального пути к миру".Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении Трампа, произошедшее поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку глава Белого дома разговаривать с Зеленским не хочет.

https://ria.ru/20250303/ssha-2002697672.html

https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html

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в мире, киев, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, майк уолтц