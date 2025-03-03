https://ria.ru/20250303/ukraina-2002809692.html
Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявил Белый дом
Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявил Белый дом - РИА Новости, 03.03.2025
Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявил Белый дом
Владимир Зеленский пытался пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам, спровоцировав конфликт с США, заявил советник Дональда Трампа по... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:16:00+03:00
2025-03-03T17:16:00+03:00
2025-03-03T18:11:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пытался пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам, спровоцировав конфликт с США, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News. Основные тезисы — в материале РИА Новости."Большинство видели только последние десять минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский неоднократно провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку и использовать ее для получения послевоенных гарантий безопасности"."Американцы щедро поддерживали Украину, но война не может продолжаться бесконечно, без реального пути к миру".Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении Трампа, произошедшее поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку глава Белого дома разговаривать с Зеленским не хочет.
https://ria.ru/20250303/ssha-2002697672.html
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в мире, киев, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, майк уолтц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Майк Уолтц
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пытался пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам, спровоцировав конфликт с США, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News. Основные тезисы — в материале РИА Новости.
«
"Большинство видели только последние десять минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский неоднократно провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку и использовать ее для получения послевоенных гарантий безопасности".
Майк Уолтц
советник американского президента по национальной безопасности
- Зеленский упустил шанс экономически связать США и Украину на поколение вперед;
- Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским по природным ресурсам, но лишь при условии, что тот изменит свою позицию;
- терпение и кошельки США не безграничны, Киеву пора начать переговоры о мире;
«
"Американцы щедро поддерживали Украину, но война не может продолжаться бесконечно, без реального пути к миру".
Майк Уолтц
советник американского президента по национальной безопасности
- Киев не демонстрирует готовности обсуждать даже временное прекращение огня с Россией;
- США не видят со стороны Зеленского готовности сделать шаги, которые бы привели к перемирию;
- затягивание конфликта "на годы" не является приемлемым вариантом для США;
- продолжение конфликта в духе Первой мировой — это путь в никуда.
Перепалка Трампа и Зеленского
В пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении Трампа, произошедшее поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку глава Белого дома разговаривать с Зеленским не хочет.