Рейтинг@Mail.ru
Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявил Белый дом - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:16 03.03.2025 (обновлено: 18:11 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002809692.html
Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявил Белый дом
Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявил Белый дом - РИА Новости, 03.03.2025
Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявил Белый дом
Владимир Зеленский пытался пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам, спровоцировав конфликт с США, заявил советник Дональда Трампа по... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:16:00+03:00
2025-03-03T18:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
майк уолтц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002596833_0:52:3044:1765_1920x0_80_0_0_7d1d507e74960bfef67a4d1cc4791828.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пытался пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам, спровоцировав конфликт с США, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News. Основные тезисы — в материале РИА Новости.&quot;Большинство видели только последние десять минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский неоднократно провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку и использовать ее для получения послевоенных гарантий безопасности&quot;.&quot;Американцы щедро поддерживали Украину, но война не может продолжаться бесконечно, без реального пути к миру&quot;.Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении Трампа, произошедшее поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку глава Белого дома разговаривать с Зеленским не хочет.
https://ria.ru/20250303/ssha-2002697672.html
https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html
киев
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002596833_132:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_477d1cfe3d404100c34576b719779497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, майк уолтц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Майк Уолтц

Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявил Белый дом

© Getty Images / Andrew HarnikВстреча Трампа с Зеленским в Белом доме 28 февраля
Встреча Трампа с Зеленским в Белом доме 28 февраля - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Встреча Трампа с Зеленским в Белом доме 28 февраля
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пытался пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам, спровоцировав конфликт с США, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News. Основные тезисы — в материале РИА Новости.
«

"Большинство видели только последние десять минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский неоднократно провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку и использовать ее для получения послевоенных гарантий безопасности".

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц
Майк Уолтц
советник американского президента по национальной безопасности
  • Зеленский упустил шанс экономически связать США и Украину на поколение вперед;
  • Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским по природным ресурсам, но лишь при условии, что тот изменит свою позицию;
  • терпение и кошельки США не безграничны, Киеву пора начать переговоры о мире;
«

"Американцы щедро поддерживали Украину, но война не может продолжаться бесконечно, без реального пути к миру".

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц
Майк Уолтц
советник американского президента по национальной безопасности
  • Киев не демонстрирует готовности обсуждать даже временное прекращение огня с Россией;
  • США не видят со стороны Зеленского готовности сделать шаги, которые бы привели к перемирию;
  • затягивание конфликта "на годы" не является приемлемым вариантом для США;
  • продолжение конфликта в духе Первой мировой — это путь в никуда.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Далеко не дипломатическая история между США и Европой
Вчера, 10:51

Перепалка Трампа и Зеленского

В пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении Трампа, произошедшее поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку глава Белого дома разговаривать с Зеленским не хочет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
"Сделка по типу Минских соглашений неприемлема": Европа хочет войны
2 марта, 21:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампМайк Уолтц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала