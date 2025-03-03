https://ria.ru/20250303/ukraina-2002807674.html
Киеву пора начать переговоры о мире, заявил Белый дом
Киеву пора начать переговоры о мире, заявил Белый дом - РИА Новости, 03.03.2025
Киеву пора начать переговоры о мире, заявил Белый дом
Терпение, запасы оружия и финансовых средств США "не безграничны", поэтому Киеву пора начать переговоры о мире, заявил в понедельник советник американского... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:12:00+03:00
2025-03-03T17:12:00+03:00
2025-03-03T17:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Терпение, запасы оружия и финансовых средств США "не безграничны", поэтому Киеву пора начать переговоры о мире, заявил в понедельник советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц."Время не на стороне того, чтобы вечно продолжать этот конфликт. Терпение американского народа не безгранично. Их кошельки не безграничны, и наши запасы и боеприпасы не безграничны, чтобы нам хватило на все виды непредвиденных обстоятельств по всему миру. Так что время говорить - сейчас", - заявил Уолтц телеканалу Fox News, комментируя провал Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша
Киеву пора начать переговоры о мире, заявил Белый дом
Белый дом: терпение США не безгранично, Украине пора начать переговоры о мире