В США рассказали о последствиях прекращения поставок оружия Киеву
Экс-чиновник Магсамен: прекращение военной помощи Украине может парализовать ее
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Прекращение США военных поставок Киеву может парализовать Украину в течение нескольких недель, заявила бывший руководитель аппарата главы Пентагона Келли Магсамен.
Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновника из администрации Трампа сообщала, что президент США Дональд Трамп в понедельник встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Киева, в том числе прекратить военную помощь. По словам чиновника, готовящиеся дискуссии могут затронуть приостановку или даже прекращение военной помощи Киеву, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных администрацией экс-президента Джо Байдена.
"Это может парализовать Украину в течение нескольких недель", - приводит газета Financial Times комментарий Магсамен на сообщения о возможном прекращении американской военной помощи.
Как отмечает издание, другой бывший чиновник администрации Байдена считает, что Украина могла бы сражаться без американской поддержки в течение месяцев "но, не лет".
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину.
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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