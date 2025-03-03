https://ria.ru/20250303/ukraina-2002779997.html

В США рассказали о последствиях прекращения поставок оружия Киеву

В США рассказали о последствиях прекращения поставок оружия Киеву - РИА Новости, 03.03.2025

В США рассказали о последствиях прекращения поставок оружия Киеву

Прекращение США военных поставок Киеву может парализовать Украину в течение нескольких недель, заявила бывший руководитель аппарата главы Пентагона Келли... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T15:41:00+03:00

2025-03-03T15:41:00+03:00

2025-03-03T16:12:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Прекращение США военных поставок Киеву может парализовать Украину в течение нескольких недель, заявила бывший руководитель аппарата главы Пентагона Келли Магсамен. Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновника из администрации Трампа сообщала, что президент США Дональд Трамп в понедельник встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Киева, в том числе прекратить военную помощь. По словам чиновника, готовящиеся дискуссии могут затронуть приостановку или даже прекращение военной помощи Киеву, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных администрацией экс-президента Джо Байдена. "Это может парализовать Украину в течение нескольких недель", - приводит газета Financial Times комментарий Магсамен на сообщения о возможном прекращении американской военной помощи. Как отмечает издание, другой бывший чиновник администрации Байдена считает, что Украина могла бы сражаться без американской поддержки в течение месяцев "но, не лет". Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину. Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250303/ssha-2002775802.html

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https://ria.ru/20250303/ukraina-2002774067.html

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