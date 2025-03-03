На Украине призвали снизить возраст мобилизации
Генерал-лейтенант Романенко призвал снизить возраст мобилизации на Украине
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Возраст мобилизации на Украине должен быть снижен до 18 лет на фоне тяжелой военно-политической ситуации, заявил бывший заместитель начальника генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
"Должна быть введена справедливая мобилизация. Призыв должен охватывать граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Также необходим переход экономики на военный лад и усиление ответственности граждан за защиту государства. Необходимо усовершенствовать законодательство, в том числе, для борьбы с коррупцией, чтобы не допустить злоупотреблений во время военного положения", - сказал Романенко в эфире телеканала "Эспрессо".
Весной прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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