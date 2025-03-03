На Украине в военкомате умер мобилизованный мужчина
В Кременчуге в военкомате умер мобилизованный мужчина
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мобилизованный мужчина умер в помещении военкомата в городе Кременчуг на Украине, сообщили в понедельник в полтавском областном военкомате.
"Второго марта в Кременчугский районный ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) полицией был доставлен военнообязанный гражданин 1977 года рождения. После уточнения военно-учетных данных он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе", - говорится в сообщении, опубликованном на странице областного военкомата в соцсети Facebook*.
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По информации военкомата, мужчина остался помещении, ожидая отправки в учебный центр. К вечеру его состояние резко ухудшилось. "Он побледнел и потерял сознание, личным составом ТЦК вызвана скорая помощь и реанимобиль. К сожалению, реанимационные мероприятия результатов не дали и в 18.30 была констатирована смерть. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции. По предварительным результатам ее работы нарушений в работе ТЦК не выявлено, меры физического воздействия не применялись", - отметили в военкомате, добавив, что назначено служебное расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.
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Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Украинское издание "Страна.ua" 5 февраля писало, что мать насильно мобилизованного в подконтрольном ВСУ городе Запорожье подозревает, что ее сына запытали до смерти в воинской части. В январе издание сообщало, что сотрудники военкомата избили мужчину при попытке мобилизовать его в городе Черноморск Одесской области Украины.
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