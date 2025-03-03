https://ria.ru/20250303/ukraina-2002744763.html

На Украине в военкомате умер мобилизованный мужчина

На Украине в военкомате умер мобилизованный мужчина - РИА Новости, 03.03.2025

На Украине в военкомате умер мобилизованный мужчина

Мобилизованный мужчина умер в помещении военкомата в городе Кременчуг на Украине, сообщили в понедельник в полтавском областном военкомате. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мобилизованный мужчина умер в помещении военкомата в городе Кременчуг на Украине, сообщили в понедельник в полтавском областном военкомате. "Второго марта в Кременчугский районный ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) полицией был доставлен военнообязанный гражданин 1977 года рождения. После уточнения военно-учетных данных он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе", - говорится в сообщении, опубликованном на странице областного военкомата в соцсети Facebook*. По информации военкомата, мужчина остался помещении, ожидая отправки в учебный центр. К вечеру его состояние резко ухудшилось. "Он побледнел и потерял сознание, личным составом ТЦК вызвана скорая помощь и реанимобиль. К сожалению, реанимационные мероприятия результатов не дали и в 18.30 была констатирована смерть. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции. По предварительным результатам ее работы нарушений в работе ТЦК не выявлено, меры физического воздействия не применялись", - отметили в военкомате, добавив, что назначено служебное расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук 6 февраля заявлял, что ежедневно на Украине от побоев в военкоматах и воинских частях умирают военнообязанные Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Украинское издание "Страна.ua" 5 февраля писало, что мать насильно мобилизованного в подконтрольном ВСУ городе Запорожье подозревает, что ее сына запытали до смерти в воинской части. В январе издание сообщало, что сотрудники военкомата избили мужчину при попытке мобилизовать его в городе Черноморск Одесской области Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250225/ukraina-2001591779.html

https://ria.ru/20241013/oblavy-1977853231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, кременчуг, россия, верховная рада украины