"Речь не только об оружии". На Западе сделали мрачный прогноз для Украины
UnHerd: без американской поддержки Украина окажется обречена
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные возле фронтовой зоны в районе Часов Яра
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные возле фронтовой зоны в районе Часов Яра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украина будет обречена в случае прекращения американской помощи, пишет UnHerd.
«
"Речь идет не столько об оружии, боеприпасах и финансовой помощи, сколько о поддержке спутниками и разведкой. Если США отключат спутники и остановят поток информации, европейцы не смогут восполнить этот пробел. Без США для Украины будет все кончено", — говорится в материале.
По мнению обозревателя, если украинские политики действовали бы умнее, то они уже уговорили бы Владимира Зеленского пойти с американским лидером на сделку.
В понедельник газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры против Киева, в том числе прекратить военную помощь.
Встреча Трампа с Владимиром Зеленским, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом сорвалось.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.