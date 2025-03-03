https://ria.ru/20250303/ukraina-2002714086.html

"Речь не только об оружии". На Западе сделали мрачный прогноз для Украины

"Речь не только об оружии". На Западе сделали мрачный прогноз для Украины - РИА Новости, 03.03.2025

"Речь не только об оружии". На Западе сделали мрачный прогноз для Украины

Украина будет обречена в случае прекращения американской помощи, пишет UnHerd. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T11:32:00+03:00

2025-03-03T11:32:00+03:00

2025-03-03T11:32:00+03:00

в мире

украина

сша

киев

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001543679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c48b144e746a4823a88399afe199edc4.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украина будет обречена в случае прекращения американской помощи, пишет UnHerd."Речь идет не столько об оружии, боеприпасах и финансовой помощи, сколько о поддержке спутниками и разведкой. Если США отключат спутники и остановят поток информации, европейцы не смогут восполнить этот пробел. Без США для Украины будет все кончено", — говорится в материале.По мнению обозревателя, если украинские политики действовали бы умнее, то они уже уговорили бы Владимира Зеленского пойти с американским лидером на сделку.В понедельник газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры против Киева, в том числе прекратить военную помощь.Встреча Трампа с Владимиром Зеленским, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом сорвалось.В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.

https://ria.ru/20250303/ultimatum-2002676352.html

https://ria.ru/20250303/ukraina-2002659528.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп