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"Речь не только об оружии". На Западе сделали мрачный прогноз для Украины - РИА Новости, 03.03.2025
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11:32 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002714086.html
"Речь не только об оружии". На Западе сделали мрачный прогноз для Украины
"Речь не только об оружии". На Западе сделали мрачный прогноз для Украины - РИА Новости, 03.03.2025
"Речь не только об оружии". На Западе сделали мрачный прогноз для Украины
Украина будет обречена в случае прекращения американской помощи, пишет UnHerd. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:32:00+03:00
2025-03-03T11:32:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украина будет обречена в случае прекращения американской помощи, пишет UnHerd."Речь идет не столько об оружии, боеприпасах и финансовой помощи, сколько о поддержке спутниками и разведкой. Если США отключат спутники и остановят поток информации, европейцы не смогут восполнить этот пробел. Без США для Украины будет все кончено", — говорится в материале.По мнению обозревателя, если украинские политики действовали бы умнее, то они уже уговорили бы Владимира Зеленского пойти с американским лидером на сделку.В понедельник газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры против Киева, в том числе прекратить военную помощь.Встреча Трампа с Владимиром Зеленским, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом сорвалось.В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
https://ria.ru/20250303/ultimatum-2002676352.html
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002659528.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Речь не только об оружии". На Западе сделали мрачный прогноз для Украины

UnHerd: без американской поддержки Украина окажется обречена

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные возле фронтовой зоны в районе Часов Яра
Украинские военные возле фронтовой зоны в районе Часов Яра - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные возле фронтовой зоны в районе Часов Яра. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украина будет обречена в случае прекращения американской помощи, пишет UnHerd.
«
"Речь идет не столько об оружии, боеприпасах и финансовой помощи, сколько о поддержке спутниками и разведкой. Если США отключат спутники и остановят поток информации, европейцы не смогут восполнить этот пробел. Без США для Украины будет все кончено", — говорится в материале.
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09:56
По мнению обозревателя, если украинские политики действовали бы умнее, то они уже уговорили бы Владимира Зеленского пойти с американским лидером на сделку.
В понедельник газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры против Киева, в том числе прекратить военную помощь.
Встреча Трампа с Владимиром Зеленским, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом сорвалось.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
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