https://ria.ru/20250303/ukraina-2002651609.html

Зеленский не справился с домашним заданием, пишет National Interest

Зеленский не справился с домашним заданием, пишет National Interest - РИА Новости, 03.03.2025

Зеленский не справился с домашним заданием, пишет National Interest

Конфликт с президентом США Дональдом Трампом показал, что Владимир Зеленский плохо понимает в дипломатии, пишет публицист National Interest Ахмед Чарай. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T06:06:00+03:00

2025-03-03T06:06:00+03:00

2025-03-03T06:06:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Конфликт с президентом США Дональдом Трампом показал, что Владимир Зеленский плохо понимает в дипломатии, пишет публицист National Interest Ахмед Чарай."Владимир Зеленский не сделал "домашнего задания" перед заходом в Овальный кабинет вместе с президентом Трампом и его заместителем Джей Ди Вэнсом", — заявил он.По словам публициста, задача Зеленского заключалась в том, чтобы заключить историческую сделку по редкоземельным металлам — договор, жизненно важный для экономики Украины. Вместо этого он уехал униженным, спешно покинув Белым Дом, подчеркнул эксперт."Вместо того, чтобы вести переговоры с позиции прагматизма, Зеленский выбрал конфронтацию", — отметил публицист.Автор также добавил, что если бы Зеленский изучал историю дипломатии, он бы понял, что обо всем можно договориться.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима в результате конфликта.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002647972.html

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002613451.html

https://ria.ru/20250303/tramp-2002646901.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп