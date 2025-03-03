https://ria.ru/20250303/ukraina-2002649632.html

В США объяснили суть гамбита Трампа на Украине

В США объяснили суть гамбита Трампа на Украине - РИА Новости, 03.03.2025

В США объяснили суть гамбита Трампа на Украине

Ссора в Белом Доме между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским показала, что национальный суверенитет для Вашингтона важнее идей глобалистов, РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T05:09:00+03:00

2025-03-03T05:09:00+03:00

2025-03-03T05:09:00+03:00

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сша

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дональд трамп

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Ссора в Белом Доме между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским показала, что национальный суверенитет для Вашингтона важнее идей глобалистов, пишет колумнист American Thinker Рональд Бити."Для либералов — это скандал, а для консерваторов, придерживающихся принципа "Америка превыше всего", — стимул, смелое утверждение национального суверенитета над глобалистскими путами", — заявил он.По мнению автора, на протяжении десятилетий жителям США продавали ложь, что их страна должна управлять миром, а их процветание зависит от вечной войны."Трамп разрушает эти иллюзии", — заключил Бити.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта. Таким образом, сделка по редкоземельным металлам сорвалась.

https://ria.ru/20250303/tramp-2002646901.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский