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В США объяснили суть гамбита Трампа на Украине - РИА Новости, 03.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002649632.html
В США объяснили суть гамбита Трампа на Украине
В США объяснили суть гамбита Трампа на Украине - РИА Новости, 03.03.2025
В США объяснили суть гамбита Трампа на Украине
Ссора в Белом Доме между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским показала, что национальный суверенитет для Вашингтона важнее идей глобалистов, РИА Новости, 03.03.2025
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2025-03-03T05:09:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Ссора в Белом Доме между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским показала, что национальный суверенитет для Вашингтона важнее идей глобалистов, пишет колумнист American Thinker Рональд Бити."Для либералов — это скандал, а для консерваторов, придерживающихся принципа "Америка превыше всего", — стимул, смелое утверждение национального суверенитета над глобалистскими путами", — заявил он.По мнению автора, на протяжении десятилетий жителям США продавали ложь, что их страна должна управлять миром, а их процветание зависит от вечной войны."Трамп разрушает эти иллюзии", — заключил Бити.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта. Таким образом, сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
https://ria.ru/20250303/tramp-2002646901.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
В США объяснили суть гамбита Трампа на Украине

AT: Трамп в конфликте с Зеленским показал важность суверенитета США

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Ссора в Белом Доме между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским показала, что национальный суверенитет для Вашингтона важнее идей глобалистов, пишет колумнист American Thinker Рональд Бити.
"Для либералов — это скандал, а для консерваторов, придерживающихся принципа "Америка превыше всего", — стимул, смелое утверждение национального суверенитета над глобалистскими путами", — заявил он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В сенате США объяснили причину ссоры Трампа и Зеленского
03:51
По мнению автора, на протяжении десятилетий жителям США продавали ложь, что их страна должна управлять миром, а их процветание зависит от вечной войны.
"Трамп разрушает эти иллюзии", — заключил Бити.
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.
По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта. Таким образом, сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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