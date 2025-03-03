https://ria.ru/20250303/ukraina-2002641139.html
Макрон и Стармер предложили месяц перемирия на Украине
Макрон и Стармер предложили месяц перемирия на Украине - РИА Новости, 03.03.2025
Макрон и Стармер предложили месяц перемирия на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T01:13:00+03:00
2025-03-03T01:13:00+03:00
2025-03-03T01:13:00+03:00
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ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. В интервью изданию Figaro он заявил, что совместно с премьером Британии выдвинул предложение о "месячном перемирии в воздухе, в море и в отношении энергоинфраструктуры" на Украине. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия. "Мы не знаем, как это измерить. Мы должны увидеть, что сегодняшний фронт (по протяженности - ред.) является эквивалентом линии Париж-Будапешт. В случае прекращения огня будет очень сложно проверить его соблюдение на фронте", - сказал Макрон. Президент Франции также сказал, что "в ближайшие недели" на Украине не появятся западные военные. "В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться доступного перемирия с переговорами, которые займут несколько недель, и как только мир будет подписан, лишь потом - развертывание сил", - заявил он, отметив, что "не хочет мира без гарантий и любой ценой". Макрон также выразил уверенность в возобновлении диалога между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским после их ссоры во время визита Зеленского в Белый дом. Президент заявил, что первоначальные инвестиции в "общий фонд обороны ЕС", на согласование которого он рассчитывает на саммите ЕС в четверг, составят "200 миллиардов евро". Макрон также сообщил о желании начать обсуждение "европейского аспекта" использования французского ядерного оружия. "Те, кто желает углубить диалог с нами, могут при необходимости быть вовлечены в учения сил сдерживания. Эти обмены будут способствовать развитию настоящей стратегической культуры между европейцами", - отметил он. По его мнению, французская армия "могла бы пойти так далеко, что разместила бы ядерное оружие в странах-партнерах во взаимодействии с их армиями". В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20250301/makron-2002515286.html
https://ria.ru/20250225/makron-2001391333.html
https://ria.ru/20250302/bezopasnost-2002607777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир зеленский, кир стармер, евросоюз
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Евросоюз
Макрон и Стармер предложили месяц перемирия на Украине
Макрон и Стармер предлагают перемирие в месяц на Украине в воздухе и на море
ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц.
В интервью изданию Figaro он заявил, что совместно с премьером Британии выдвинул предложение о "месячном перемирии в воздухе, в море и в отношении энергоинфраструктуры" на Украине
.
При этом Макрон
объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия.
«
"Мы не знаем, как это измерить. Мы должны увидеть, что сегодняшний фронт (по протяженности - ред.) является эквивалентом линии Париж-Будапешт. В случае прекращения огня будет очень сложно проверить его соблюдение на фронте", - сказал Макрон.
Президент Франции
также сказал, что "в ближайшие недели" на Украине не появятся западные военные.
"В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться доступного перемирия с переговорами, которые займут несколько недель, и как только мир будет подписан, лишь потом - развертывание сил", - заявил он, отметив, что "не хочет мира без гарантий и любой ценой".
Макрон также выразил уверенность в возобновлении диалога между президентом США Дональдом Трампом
и Владимиром Зеленским
после их ссоры во время визита Зеленского в Белый дом.
Президент заявил, что первоначальные инвестиции в "общий фонд обороны ЕС
", на согласование которого он рассчитывает на саммите ЕС в четверг, составят "200 миллиардов евро".
Макрон также сообщил о желании начать обсуждение "европейского аспекта" использования французского ядерного оружия.
"Те, кто желает углубить диалог с нами, могут при необходимости быть вовлечены в учения сил сдерживания. Эти обмены будут способствовать развитию настоящей стратегической культуры между европейцами", - отметил он.
По его мнению, французская армия "могла бы пойти так далеко, что разместила бы ядерное оружие в странах-партнерах во взаимодействии с их армиями".
В воскресенье в Лондоне
прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Президент РФ Владимир Путин
во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.