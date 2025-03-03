https://ria.ru/20250303/ukraina-2002638583.html
Украина приостановила выдачу разрешений на выезд деятелям искусств
Украина приостановила выдачу разрешений на выезд деятелям искусств - РИА Новости, 03.03.2025
Украина приостановила выдачу разрешений на выезд деятелям искусств
Украина с понедельника прекращает выдавать разрешение на выезд за границу журналистам и деятелям искусств из-за того, что многие из них не возвращаются,... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T00:40:00+03:00
2025-03-03T00:40:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Украина с понедельника прекращает выдавать разрешение на выезд за границу журналистам и деятелям искусств из-за того, что многие из них не возвращаются, опасаясь мобилизации, сообщает украинское министерство культуры и стратегических коммуникаций. Причем случаи невозвращения людей творческих профессий в минкульте обозначили как многочисленные, обвиняя во всем пробелы в национальном законодательстве. Министерство заявляет, что еще с конца 2022 года видело проблему и просило кабинет министров ее решить, внеся изменения в свое постановление, но этого не случилось. Как утверждается, предложенный проект изменений регулирует вопросы требований для принятия решения министерством о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста, которые работают в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения. "В связи с этим с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса министерство приостанавливает выдачу писем содействия в государственную пограничную службу Украины относительно выезда указанной категории лиц за пределы государственной границы", - подчеркнули в ведомстве. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250129/dezertir-1996127797.html
https://ria.ru/20250221/shema-2000738163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Украина приостановила выдачу разрешений на выезд деятелям искусств
Украина прекратила выдавать разрешение на выезд журналистам и деятелям искусств
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Украина с понедельника прекращает выдавать разрешение на выезд за границу журналистам и деятелям искусств из-за того, что многие из них не возвращаются, опасаясь мобилизации, сообщает украинское министерство культуры и стратегических коммуникаций.
Причем случаи невозвращения людей творческих профессий в минкульте обозначили как многочисленные, обвиняя во всем пробелы в национальном законодательстве. Министерство заявляет, что еще с конца 2022 года видело проблему и просило кабинет министров ее решить, внеся изменения в свое постановление, но этого не случилось.
Как утверждается, предложенный проект изменений регулирует вопросы требований для принятия решения министерством о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста, которые работают в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения.
"В связи с этим с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса министерство приостанавливает выдачу писем содействия в государственную пограничную службу Украины
относительно выезда указанной категории лиц за пределы государственной границы", - подчеркнули в ведомстве.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.