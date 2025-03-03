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Глава Минтруда рассказал, как матерям перейти на удаленку
Глава Минтруда рассказал, как матерям перейти на удаленку - РИА Новости, 03.03.2025
Глава Минтруда рассказал, как матерям перейти на удаленку
Работодатели при взаимном согласии сторон уже могут переводить женщин с маленькими детьми на удалённую работу, это предусмотрено законодательством, заявил РИА... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T02:54:00+03:00
2025-03-03T02:54:00+03:00
2025-03-03T02:54:00+03:00
общество
россия
антон котяков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Работодатели при взаимном согласии сторон уже могут переводить женщин с маленькими детьми на удалённую работу, это предусмотрено законодательством, заявил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Ранее сообщалось о планах внести в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать работодателей переводить беременных женщин и женщин с детьми до 3 лет на удалённый режим работы (при условии, что специфика работы позволяет работнику выполнять трудовую функцию дистанционно) на основании письменного заявления. "Сегодня такая возможность уже есть. При возможности, при взаимном согласии сторон, в рамках действующего трудового законодательства такое соглашение может быть достигнуто", - сказал Котяков.
https://ria.ru/20250218/gosduma-2000088734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, антон котяков, госдума рф
Общество, Россия, Антон Котяков, Госдума РФ
Глава Минтруда рассказал, как матерям перейти на удаленку
Котяков: работодатели могут переводить женщин с маленькими детьми на удаленку