https://ria.ru/20250303/udalenka-2002645168.html

Глава Минтруда рассказал, как матерям перейти на удаленку

Глава Минтруда рассказал, как матерям перейти на удаленку - РИА Новости, 03.03.2025

Глава Минтруда рассказал, как матерям перейти на удаленку

Работодатели при взаимном согласии сторон уже могут переводить женщин с маленькими детьми на удалённую работу, это предусмотрено законодательством, заявил РИА... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T02:54:00+03:00

2025-03-03T02:54:00+03:00

2025-03-03T02:54:00+03:00

общество

россия

антон котяков

госдума рф

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Работодатели при взаимном согласии сторон уже могут переводить женщин с маленькими детьми на удалённую работу, это предусмотрено законодательством, заявил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Ранее сообщалось о планах внести в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать работодателей переводить беременных женщин и женщин с детьми до 3 лет на удалённый режим работы (при условии, что специфика работы позволяет работнику выполнять трудовую функцию дистанционно) на основании письменного заявления. "Сегодня такая возможность уже есть. При возможности, при взаимном согласии сторон, в рамках действующего трудового законодательства такое соглашение может быть достигнуто", - сказал Котяков.

https://ria.ru/20250218/gosduma-2000088734.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, антон котяков, госдума рф