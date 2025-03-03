https://ria.ru/20250303/uchitelnitsa-2002645968.html

СК предъявил обвинение учительнице в Приморье, связавшей ученику руки

СК предъявил обвинение учительнице в Приморье, связавшей ученику руки - РИА Новости, 03.03.2025

СК предъявил обвинение учительнице в Приморье, связавшей ученику руки

Следователи в Приморье предъявили учительнице школы в Тавричанке обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей: по версии СК, она связала ученику руки... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T03:23:00+03:00

2025-03-03T03:23:00+03:00

2025-03-03T03:23:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Следователи в Приморье предъявили учительнице школы в Тавричанке обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей: по версии СК, она связала ученику руки скотчем, сообщает региональное СУСК РФ. Ранее следователи сообщили, что учитель начальных классов систематически повышала голос на учеников, портила их имущество и связывала им руки скотчем в качестве наказания, возбуждено уголовное дело. СУСК отмечало, что несмотря на многочисленные жалобы родителей, администрация образовательного учреждения мер не принимала. "Следственными органами СКР по Приморскому краю предъявлено обвинение учителю МБОУ "СОШ №5 поселка Тавричанка". Она обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). По версии следствия, фигурантка, являясь учителем начальных классов и классным руководителем 1"б" класса школы, жестоко обошлась с одним из своих учеников. Так, она связала его руки скотчем в присутствии одноклассников", - говорится в сообщении. Следователи допросили потерпевшего, его законного представителя и свидетелей. Вину обвиняемая не признала.

https://ria.ru/20250204/shkolnik-1997317376.html

https://ria.ru/20241013/pedagog-1977789560.html

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)