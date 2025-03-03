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СК предъявил обвинение учительнице в Приморье, связавшей ученику руки - РИА Новости, 03.03.2025
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03:23 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/uchitelnitsa-2002645968.html
СК предъявил обвинение учительнице в Приморье, связавшей ученику руки
СК предъявил обвинение учительнице в Приморье, связавшей ученику руки - РИА Новости, 03.03.2025
СК предъявил обвинение учительнице в Приморье, связавшей ученику руки
Следователи в Приморье предъявили учительнице школы в Тавричанке обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей: по версии СК, она связала ученику руки... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T03:23:00+03:00
2025-03-03T03:23:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Следователи в Приморье предъявили учительнице школы в Тавричанке обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей: по версии СК, она связала ученику руки скотчем, сообщает региональное СУСК РФ. Ранее следователи сообщили, что учитель начальных классов систематически повышала голос на учеников, портила их имущество и связывала им руки скотчем в качестве наказания, возбуждено уголовное дело. СУСК отмечало, что несмотря на многочисленные жалобы родителей, администрация образовательного учреждения мер не принимала. "Следственными органами СКР по Приморскому краю предъявлено обвинение учителю МБОУ "СОШ №5 поселка Тавричанка". Она обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). По версии следствия, фигурантка, являясь учителем начальных классов и классным руководителем 1"б" класса школы, жестоко обошлась с одним из своих учеников. Так, она связала его руки скотчем в присутствии одноклассников", - говорится в сообщении. Следователи допросили потерпевшего, его законного представителя и свидетелей. Вину обвиняемая не признала.
https://ria.ru/20250204/shkolnik-1997317376.html
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происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК предъявил обвинение учительнице в Приморье, связавшей ученику руки

Учительнице в Приморье, связавшей руки ученика скотчем, предъявили обвинение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Следователи в Приморье предъявили учительнице школы в Тавричанке обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей: по версии СК, она связала ученику руки скотчем, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее следователи сообщили, что учитель начальных классов систематически повышала голос на учеников, портила их имущество и связывала им руки скотчем в качестве наказания, возбуждено уголовное дело. СУСК отмечало, что несмотря на многочисленные жалобы родителей, администрация образовательного учреждения мер не принимала.
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"Следственными органами СКР по Приморскому краю предъявлено обвинение учителю МБОУ "СОШ №5 поселка Тавричанка". Она обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). По версии следствия, фигурантка, являясь учителем начальных классов и классным руководителем 1"б" класса школы, жестоко обошлась с одним из своих учеников. Так, она связала его руки скотчем в присутствии одноклассников", - говорится в сообщении.
Следователи допросили потерпевшего, его законного представителя и свидетелей. Вину обвиняемая не признала.
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