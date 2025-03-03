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В Красноярском крае завершили расследование убийства девушки в свинарнике - РИА Новости, 03.03.2025
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07:43 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/ubiystvo-2002655552.html
В Красноярском крае завершили расследование убийства девушки в свинарнике
В Красноярском крае завершили расследование убийства девушки в свинарнике - РИА Новости, 03.03.2025
В Красноярском крае завершили расследование убийства девушки в свинарнике
Следственные органы Красноярского края завершили расследование убийства 17-летней девушки, чье покусанное тело нашли в свинарнике, сообщает СК РФ по... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T07:43:00+03:00
2025-03-03T07:43:00+03:00
происшествия
красноярский край
ужурский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 3 мар – РИА Новости. Следственные органы Красноярского края завершили расследование убийства 17-летней девушки, чье покусанное тело нашли в свинарнике, сообщает СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя деревни Ушканка Ужурского района. Он обвиняется в… убийстве с особой жестокостью с целью сокрытия другого преступления… совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней с использованием беспомощного состояния… краже с причинением значительного ущерба", - говорится в сообщении. Уточняется, что обвиняемый признал вину частично. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд. Ранее ведомство сообщало, что вечером 23 ноября 2024 года в деревянной постройке на территории частного дома в деревне Ушанка Ужурского района обнаружено тело 17-летней девушки со следами укусов свиней. Позже выяснилось, что девушка умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии, а к ее смерти может быть причастен сосед: он конфликтовал с отцом погибшей, на которого работал, хотел в отместку уничтожить скот, но на пути встретил девушку. Между ними возникла ссора, фигурант ударил ее несколько раз бревном по голове, она потеряла сознание. Мужчина, понимая, что на девушку могут напасть свиньи, оставил её в постройке и ушёл, прихватив с собой полено и сотовый телефон школьницы, которые затем сжег в печке. Позже региональный СК сообщил, что фигурант также надругался над девушкой, когда она была уже без сознания. В отношении мужчины возбуждены дела об убийстве с особой жестокостью и о действиях сексуального характера с применением насилия. Ранее фигурант уже был судим по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Его осудили на пять лет колонии в апреле 2003 года, а в 2007 году он уже вышел по УДО. Также в биографии фигуранта имеются две судимости по статье "кража".
https://ria.ru/20241127/shkolnitsa-1986034554.html
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происшествия, красноярский край, ужурский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Ужурский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае завершили расследование убийства девушки в свинарнике

СК завершил расследование убийства школьницы, чье тело нашли в свинарнике

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияПодозреваемый в убийстве девушки в Красноярском крае, чье тело покусали свиньи. Кадр видео
Подозреваемый в убийстве девушки в Красноярском крае, чье тело покусали свиньи. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Подозреваемый в убийстве девушки в Красноярском крае, чье тело покусали свиньи. Кадр видео. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 3 мар – РИА Новости. Следственные органы Красноярского края завершили расследование убийства 17-летней девушки, чье покусанное тело нашли в свинарнике, сообщает СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя деревни Ушканка Ужурского района. Он обвиняется в… убийстве с особой жестокостью с целью сокрытия другого преступления… совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней с использованием беспомощного состояния… краже с причинением значительного ущерба", - говорится в сообщении.
Подозреваемый в убийстве девушки в Красноярском крае, чье тело покусали свиньи. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Подозреваемый в убийстве красноярской школьницы надругался над ней
27 ноября 2024, 16:38
Уточняется, что обвиняемый признал вину частично. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.
Ранее ведомство сообщало, что вечером 23 ноября 2024 года в деревянной постройке на территории частного дома в деревне Ушанка Ужурского района обнаружено тело 17-летней девушки со следами укусов свиней. Позже выяснилось, что девушка умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии, а к ее смерти может быть причастен сосед: он конфликтовал с отцом погибшей, на которого работал, хотел в отместку уничтожить скот, но на пути встретил девушку. Между ними возникла ссора, фигурант ударил ее несколько раз бревном по голове, она потеряла сознание. Мужчина, понимая, что на девушку могут напасть свиньи, оставил её в постройке и ушёл, прихватив с собой полено и сотовый телефон школьницы, которые затем сжег в печке.
Позже региональный СК сообщил, что фигурант также надругался над девушкой, когда она была уже без сознания. В отношении мужчины возбуждены дела об убийстве с особой жестокостью и о действиях сексуального характера с применением насилия.
Ранее фигурант уже был судим по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Его осудили на пять лет колонии в апреле 2003 года, а в 2007 году он уже вышел по УДО. Также в биографии фигуранта имеются две судимости по статье "кража".
Задержание жителя Красноярского края по подозрению в убийстве, совершенном 25 лет назад - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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ПроисшествияКрасноярский крайУжурский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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