https://ria.ru/20250303/ubiystvo-2002655552.html

В Красноярском крае завершили расследование убийства девушки в свинарнике

В Красноярском крае завершили расследование убийства девушки в свинарнике - РИА Новости, 03.03.2025

В Красноярском крае завершили расследование убийства девушки в свинарнике

Следственные органы Красноярского края завершили расследование убийства 17-летней девушки, чье покусанное тело нашли в свинарнике, сообщает СК РФ по... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T07:43:00+03:00

2025-03-03T07:43:00+03:00

2025-03-03T07:43:00+03:00

происшествия

красноярский край

ужурский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 3 мар – РИА Новости. Следственные органы Красноярского края завершили расследование убийства 17-летней девушки, чье покусанное тело нашли в свинарнике, сообщает СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя деревни Ушканка Ужурского района. Он обвиняется в… убийстве с особой жестокостью с целью сокрытия другого преступления… совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней с использованием беспомощного состояния… краже с причинением значительного ущерба", - говорится в сообщении. Уточняется, что обвиняемый признал вину частично. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд. Ранее ведомство сообщало, что вечером 23 ноября 2024 года в деревянной постройке на территории частного дома в деревне Ушанка Ужурского района обнаружено тело 17-летней девушки со следами укусов свиней. Позже выяснилось, что девушка умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии, а к ее смерти может быть причастен сосед: он конфликтовал с отцом погибшей, на которого работал, хотел в отместку уничтожить скот, но на пути встретил девушку. Между ними возникла ссора, фигурант ударил ее несколько раз бревном по голове, она потеряла сознание. Мужчина, понимая, что на девушку могут напасть свиньи, оставил её в постройке и ушёл, прихватив с собой полено и сотовый телефон школьницы, которые затем сжег в печке. Позже региональный СК сообщил, что фигурант также надругался над девушкой, когда она была уже без сознания. В отношении мужчины возбуждены дела об убийстве с особой жестокостью и о действиях сексуального характера с применением насилия. Ранее фигурант уже был судим по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Его осудили на пять лет колонии в апреле 2003 года, а в 2007 году он уже вышел по УДО. Также в биографии фигуранта имеются две судимости по статье "кража".

https://ria.ru/20241127/shkolnitsa-1986034554.html

https://ria.ru/20241114/prestuplenie-1983648021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярский край, ужурский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)