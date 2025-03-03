https://ria.ru/20250303/turtsiya-2002822753.html
В Турции призвали США и Украину вернуться за дипломатический стол
В Турции призвали США и Украину вернуться за дипломатический стол - РИА Новости, 03.03.2025
В Турции призвали США и Украину вернуться за дипломатический стол
Официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Омер Челик, комментируя словесную перепалку президента США Дональда... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:59:00+03:00
2025-03-03T17:59:00+03:00
2025-03-03T18:08:00+03:00
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АНКАРА, 3 мар - РИА Новости. Официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Омер Челик, комментируя словесную перепалку президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме, заявил, что Турция призывает стороны вернуться к "дипломатическому столу" и иметь равные двусторонние отношения. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. "В социальных сетях очень много рассуждениях на эту тему. В двусторонних отношениях должны быть равные. Мы... считаем необходимым вернуться к дипломатическому столу и проявлять равные отношения", - сказал Челик на пресс-конференции в понедельник.
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в мире, сша, турция, владимир зеленский, дональд трамп, омер челик, украина
В мире, США, Турция, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Омер Челик, Украина
В Турции призвали США и Украину вернуться за дипломатический стол
Политик Челик: Турция призывает США и Киев вернуться за дипломатический стол