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В Кремле ответили на вопрос об "охлаждении" отношений с Турцией
В Кремле ответили на вопрос об "охлаждении" отношений с Турцией - РИА Новости, 03.03.2025
В Кремле ответили на вопрос об "охлаждении" отношений с Турцией
Отношения между Россией и Турцией являются очень разноплановыми и продолжают развиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:25:00+03:00
2025-03-03T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Отношения между Россией и Турцией являются очень разноплановыми и продолжают развиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь я не могу с вами согласиться. Отношения между Москвой и Анкарой очень многоплановые, они продолжают развиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли в отношениях между Россией и Турцией какие-то "охлаждения".Говорить о дефиците контактов на высоком уровне между Россией и Турцией не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Идет интенсивный диалог, только на прошлой неделе были контакты на уровне министров иностранных дел. Наш председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила с официальным визитом Анкару. Поэтому говорить о дефиците контактов на высоком уровне не приходится. Идет диалог и на рабочем, и на экспертном уровне. Этот диалог не прекращался и не прекращается", - сказал Песков.Глава МИД РФ Сергей Лавров 24 февраля посетил турецкую столицу, где состоялись его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Хаканом Фиданом.Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.Матвиенко находилась в Турции с официальным визитом 26-27 февраля.
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россия, турция, москва, дмитрий песков, в мире
Россия, Турция, Москва, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на вопрос об "охлаждении" отношений с Турцией
Песков: отношения между Россией и Турцией являются очень разноплановыми
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Отношения между Россией и Турцией являются очень разноплановыми и продолжают развиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь я не могу с вами согласиться. Отношения между Москвой и Анкарой очень многоплановые, они продолжают развиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли в отношениях между Россией и Турцией какие-то "охлаждения".
Говорить о дефиците контактов на высоком уровне между Россией и Турцией не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Идет интенсивный диалог, только на прошлой неделе были контакты на уровне министров иностранных дел. Наш председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила с официальным визитом Анкару. Поэтому говорить о дефиците контактов на высоком уровне не приходится. Идет диалог и на рабочем, и на экспертном уровне. Этот диалог не прекращался и не прекращается", - сказал Песков.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 24 февраля посетил турецкую столицу, где состоялись его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Хаканом Фиданом.
Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.
Матвиенко находилась в Турции с официальным визитом 26-27 февраля.