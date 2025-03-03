https://ria.ru/20250303/turtsija-2002648109.html

Сроков очередной встречи России и США в Турции пока нет

Сроков очередной встречи России и США в Турции пока нет - РИА Новости, 03.03.2025

Сроков очередной встречи России и США в Турции пока нет

Анкара считает возможным проведение в Турции очередной встречи делегаций РФ и США, но находит преждевременным называть конкретные сроки и место встречи, заявил... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T04:23:00+03:00

2025-03-03T04:23:00+03:00

2025-03-03T04:23:00+03:00

россия

турция

сша

александр дарчиев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135150/79/1351507965_0:94:2001:1219_1920x0_80_0_0_2be7e215e59a57463b161f30794e412f.jpg

АНКАРА, 3 мар – РИА Новости. Анкара считает возможным проведение в Турции очередной встречи делегаций РФ и США, но находит преждевременным называть конкретные сроки и место встречи, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в турецкой столице. Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла на прошлой неделе в Стамбуле. "Всё возможно", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать вероятность очередной встречи на территории Турции. На уточняющий вопрос о наличии конкретных сроков будущей встречи, источник отметил, что "об этом пока рано говорить". Делегации России и США в ходе встречи в Стамбуле согласовали совместные шаги по беспрепятственному финансированию деятельности дипмиссий, сообщил ранее МИД России. Российскую делегацию на переговорах представлял директор департамента северной атлантики МИД России Александр Дарчиев.

https://ria.ru/20250303/turtsija-2002646528.html

https://ria.ru/20250228/peregovory-2002250813.html

россия

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, турция, сша, александр дарчиев, в мире