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Сроков очередной встречи России и США в Турции пока нет - РИА Новости, 03.03.2025
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04:23 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/turtsija-2002648109.html
Сроков очередной встречи России и США в Турции пока нет
Сроков очередной встречи России и США в Турции пока нет - РИА Новости, 03.03.2025
Сроков очередной встречи России и США в Турции пока нет
Анкара считает возможным проведение в Турции очередной встречи делегаций РФ и США, но находит преждевременным называть конкретные сроки и место встречи, заявил... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T04:23:00+03:00
2025-03-03T04:23:00+03:00
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АНКАРА, 3 мар – РИА Новости. Анкара считает возможным проведение в Турции очередной встречи делегаций РФ и США, но находит преждевременным называть конкретные сроки и место встречи, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в турецкой столице. Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла на прошлой неделе в Стамбуле. "Всё возможно", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать вероятность очередной встречи на территории Турции. На уточняющий вопрос о наличии конкретных сроков будущей встречи, источник отметил, что "об этом пока рано говорить". Делегации России и США в ходе встречи в Стамбуле согласовали совместные шаги по беспрепятственному финансированию деятельности дипмиссий, сообщил ранее МИД России. Российскую делегацию на переговорах представлял директор департамента северной атлантики МИД России Александр Дарчиев.
https://ria.ru/20250303/turtsija-2002646528.html
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россия, турция, сша, александр дарчиев, в мире
Россия, Турция, США, Александр Дарчиев, В мире
Сроков очередной встречи России и США в Турции пока нет

Турция считает возможным проведение встречи делегаций РФ и США, но сроков нет

© Fotolia / SheftimeВид на Анкару, Турция
Вид на Анкару, Турция - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Fotolia / Sheftime
Вид на Анкару, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 3 мар – РИА Новости. Анкара считает возможным проведение в Турции очередной встречи делегаций РФ и США, но находит преждевременным называть конкретные сроки и место встречи, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в турецкой столице.
Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла на прошлой неделе в Стамбуле.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Турция рассчитывает на интенсивные переговоры России и США
03:33
"Всё возможно", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать вероятность очередной встречи на территории Турции.
На уточняющий вопрос о наличии конкретных сроков будущей встречи, источник отметил, что "об этом пока рано говорить".
Делегации России и США в ходе встречи в Стамбуле согласовали совместные шаги по беспрепятственному финансированию деятельности дипмиссий, сообщил ранее МИД России. Российскую делегацию на переговорах представлял директор департамента северной атлантики МИД России Александр Дарчиев.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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