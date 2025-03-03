https://ria.ru/20250303/turtsija-2002646528.html
Турция рассчитывает на интенсивные переговоры России и США
Турция рассчитывает на интенсивные переговоры России и США - РИА Новости, 03.03.2025
Турция рассчитывает на интенсивные переговоры России и США
Анкара рассчитывает, что переговоры делегаций РФ и США, нацеленные на нормализацию отношений двух стран, приобретут интенсивный характер и принесут конкретные... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T03:33:00+03:00
2025-03-03T03:33:00+03:00
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АНКАРА, 3 мар – РИА Новости. Анкара рассчитывает, что переговоры делегаций РФ и США, нацеленные на нормализацию отношений двух стран, приобретут интенсивный характер и принесут конкретные результаты, сообщил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в турецкой столице. Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла на прошлой неделе в Стамбуле. "Конечно, мы рассчитываем, что они (переговоры) будут интенсивными и принесут конкретные результаты, которые благоприятно скажутся на глобальной безопасности", - заявил собеседник агентства на просьбу прокомментировать состоявшиеся переговоры. Ранее делегации России и США в ходе встречи в Стамбуле согласовали совместные шаги по беспрепятственному финансированию деятельности дипмиссий, сообщил МИД России. Российскую делегацию на переговорах представлял директор департамента северной Атлантики МИД России Александр Дарчиев.
https://ria.ru/20250302/diplomatiya-2002604168.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, стамбул, александр дарчиев
В мире, Россия, США, Стамбул, Александр Дарчиев
Турция рассчитывает на интенсивные переговоры России и США
Анкара рассчитывает, что переговоры России и США принесут конкретные результаты