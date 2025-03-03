https://ria.ru/20250303/turtsija-2002646528.html

Турция рассчитывает на интенсивные переговоры России и США

Турция рассчитывает на интенсивные переговоры России и США - РИА Новости, 03.03.2025

Турция рассчитывает на интенсивные переговоры России и США

Анкара рассчитывает, что переговоры делегаций РФ и США, нацеленные на нормализацию отношений двух стран, приобретут интенсивный характер и принесут конкретные... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T03:33:00+03:00

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2025-03-03T03:34:00+03:00

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АНКАРА, 3 мар – РИА Новости. Анкара рассчитывает, что переговоры делегаций РФ и США, нацеленные на нормализацию отношений двух стран, приобретут интенсивный характер и принесут конкретные результаты, сообщил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в турецкой столице. Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла на прошлой неделе в Стамбуле. "Конечно, мы рассчитываем, что они (переговоры) будут интенсивными и принесут конкретные результаты, которые благоприятно скажутся на глобальной безопасности", - заявил собеседник агентства на просьбу прокомментировать состоявшиеся переговоры. Ранее делегации России и США в ходе встречи в Стамбуле согласовали совместные шаги по беспрепятственному финансированию деятельности дипмиссий, сообщил МИД России. Российскую делегацию на переговорах представлял директор департамента северной Атлантики МИД России Александр Дарчиев.

https://ria.ru/20250302/diplomatiya-2002604168.html

https://ria.ru/20250228/peregovory-2002198842.html

россия

сша

стамбул

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, стамбул, александр дарчиев