https://ria.ru/20250303/tsovbun-2002766544.html

Шапша вручил российский паспорт бизнесмену, переехавшему из Германии

Шапша вручил российский паспорт бизнесмену, переехавшему из Германии - РИА Новости, 03.03.2025

Шапша вручил российский паспорт бизнесмену, переехавшему из Германии

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил российский паспорт переехавшему из Германии соотечественнику-бизнесмену Вадиму Цовбуну. РИА Новости, 03.03.2025

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германия

калужская область

владислав шапша

мария бутина

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил российский паспорт переехавшему из Германии соотечественнику-бизнесмену Вадиму Цовбуну. "Еще один наш соотечественник, который много лет прожил за рубежом, теперь здесь, на калужской земле, может с гордостью сказать: я - гражданин России. Вручил сегодня Вадиму Геннадьевичу паспорт гражданина Российской Федерации. Желаю успехов на благо нашей Родины", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Губернатор рассказал, что Вадим Цовбун родился в СССР на Дальнем Востоке. По семейным обстоятельствам много лет назад переехал в Германию, но связи с Россией не терял. Занимается высокотехнологичным бизнесом. Предприниматель, по словам Шапши, "принял ответственное решение – окончательно стать частью нашей большой великой страны". "Сегодня на церемонии с нами была депутат Государственной думы РФ Мария Бутина. И делегация блогеров из разных стран мира. Как и Вадим, они разделяют наши национальные ценности, прекрасно говорят на русском языке. И хотят показать всему миру настоящую Россию, без шаблонов и стереотипов, принятых в отношении нас в недружественных странах", - написал глава Калужской области. В середине февраля Шапша вручил паспорт еще одному соотечественнику, переехавшему в регион из Германии, – Льву Зейбелю.

https://ria.ru/20241225/pasport-1991256686.html

https://ria.ru/20241102/pasport-1981483694.html

россия

германия

калужская область

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россия, германия, калужская область, владислав шапша, мария бутина, общество