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Шапша вручил российский паспорт бизнесмену, переехавшему из Германии - РИА Новости, 03.03.2025
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14:44 03.03.2025 (обновлено: 14:45 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/tsovbun-2002766544.html
Шапша вручил российский паспорт бизнесмену, переехавшему из Германии
Шапша вручил российский паспорт бизнесмену, переехавшему из Германии - РИА Новости, 03.03.2025
Шапша вручил российский паспорт бизнесмену, переехавшему из Германии
Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил российский паспорт переехавшему из Германии соотечественнику-бизнесмену Вадиму Цовбуну. РИА Новости, 03.03.2025
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германия
калужская область
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил российский паспорт переехавшему из Германии соотечественнику-бизнесмену Вадиму Цовбуну. "Еще один наш соотечественник, который много лет прожил за рубежом, теперь здесь, на калужской земле, может с гордостью сказать: я - гражданин России. Вручил сегодня Вадиму Геннадьевичу паспорт гражданина Российской Федерации. Желаю успехов на благо нашей Родины", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Губернатор рассказал, что Вадим Цовбун родился в СССР на Дальнем Востоке. По семейным обстоятельствам много лет назад переехал в Германию, но связи с Россией не терял. Занимается высокотехнологичным бизнесом. Предприниматель, по словам Шапши, "принял ответственное решение – окончательно стать частью нашей большой великой страны". "Сегодня на церемонии с нами была депутат Государственной думы РФ Мария Бутина. И делегация блогеров из разных стран мира. Как и Вадим, они разделяют наши национальные ценности, прекрасно говорят на русском языке. И хотят показать всему миру настоящую Россию, без шаблонов и стереотипов, принятых в отношении нас в недружественных странах", - написал глава Калужской области. В середине февраля Шапша вручил паспорт еще одному соотечественнику, переехавшему в регион из Германии, – Льву Зейбелю.
https://ria.ru/20241225/pasport-1991256686.html
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россия, германия, калужская область, владислав шапша, мария бутина, общество
Россия, Германия, Калужская область, Владислав Шапша, Мария Бутина, Общество
Шапша вручил российский паспорт бизнесмену, переехавшему из Германии

Шапша вручил российский паспорт бизнесмену Цовбуну, переехавшему из Германии

© пресс-служба губернатора Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша вручает российский паспорт переехавшему из Германии соотечественнику Вадиму Цовбуну. Кадр видео
Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручает российский паспорт переехавшему из Германии соотечественнику Вадиму Цовбуну. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© пресс-служба губернатора Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручает российский паспорт переехавшему из Германии соотечественнику Вадиму Цовбуну. Кадр видео
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил российский паспорт переехавшему из Германии соотечественнику-бизнесмену Вадиму Цовбуну.
"Еще один наш соотечественник, который много лет прожил за рубежом, теперь здесь, на калужской земле, может с гордостью сказать: я - гражданин России. Вручил сегодня Вадиму Геннадьевичу паспорт гражданина Российской Федерации. Желаю успехов на благо нашей Родины", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
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Губернатор рассказал, что Вадим Цовбун родился в СССР на Дальнем Востоке. По семейным обстоятельствам много лет назад переехал в Германию, но связи с Россией не терял. Занимается высокотехнологичным бизнесом. Предприниматель, по словам Шапши, "принял ответственное решение – окончательно стать частью нашей большой великой страны".
"Сегодня на церемонии с нами была депутат Государственной думы РФ Мария Бутина. И делегация блогеров из разных стран мира. Как и Вадим, они разделяют наши национальные ценности, прекрасно говорят на русском языке. И хотят показать всему миру настоящую Россию, без шаблонов и стереотипов, принятых в отношении нас в недружественных странах", - написал глава Калужской области.
В середине февраля Шапша вручил паспорт еще одному соотечественнику, переехавшему в регион из Германии, – Льву Зейбелю.
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