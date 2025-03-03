https://ria.ru/20250303/tsirk-2002735771.html

Архитекторы рассказали о предложениях по проекту Большого московского цирка

Архитекторы рассказали о предложениях по проекту Большого московского цирка - РИА Новости, 03.03.2025

Архитекторы рассказали о предложениях по проекту Большого московского цирка

Авторы проектов Большого московского цирка считают, что выбор новой локации для него – это разумная стратегия, поскольку сохраняются существующие здание и... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:48:00+03:00

2025-03-03T12:48:00+03:00

2025-03-03T13:02:00+03:00

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Авторы проектов Большого московского цирка считают, что выбор новой локации для него – это разумная стратегия, поскольку сохраняются существующие здание и ландшафт, имеющие градостроительную значимость и архитектурную ценность.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на сайте "Активный гражданин" запустили новое голосование. Москвичам предлагают выбрать, каким будет новый Большой московский цирк. Впервые свое мнение могут высказать и дети.Руководитель UNK бюро Юлий Борисов отметил, что большой Московский цирк должен стать общегородской точкой притяжения и круглогодичным аттракционом с множеством разнообразных сценариев отдыха."Вместо традиционной архитектуры команда UNK предложила комплексную городскую структуру, объединяющую архитектуру, ландшафт и благоустройство. Колонны состоят из сетчатой самонесущей структурной конструкции и покрыты экранами медиафасада, которые позволяют изменять внешний вид", - рассказал он.Борисов отметил, что проект бюро предполагает несколько уровней здания. На первом располагается колоннада с шоу фонтанов и местами отдыха. На втором — благоустроенные зеленые зоны, открытые летние площадки и крытые павильоны для различных мероприятий. Третий уровень — это площадь с летней сценой и панорамным рестораном-аттракционом, поднимающимся на высоту 95 метров.В свою очередь главный архитектор проектного бюро "Апекс" Антон Бондаренко рассказал, что их проект был вдохновлен цирковой архитектурой прошлого, подстраивая ее под современный контекст."Главный объем — куполообразное здание, формой отсылающее к классическому цирковому куполу, но выполненное в совершенно новой, динамичной геометрии. Легкая, текучая оболочка кажется натянутой, словно ткань под воздействием центростремительных сил, что создает ощущение движения даже в статике. Эта пластичность делает здание скульптурным элементом городского пространства, но при этом функционально оправданной оболочкой для цирковых представлений", - сообщил он.Руководитель архитектурного бюро Asadov Андрей Асадов отметил, что все будущие функции цирка могут комфортно разместиться на новой территории. По его словам, при сохранении существующего здания цирка на текущий момент не нужно искать площадку для выступлений и тренировок цирковой труппы на период строительства нового комплекса. В оценке конкурсных проектов будут учитывать объективные (учет градостроительных ограничений, качество планировочных решений, уместность и экономика архитектурных решений и прочее) и субъективные параметры, а также образные.Главный архитектор компании Marks group, руководитель авторского коллектива Елена Мызникова рассказала, что их проект цирка предполагает создание объекта, полностью интегрированного в городскую среду с акцентом на скульптурные формы."Особенностью проекта является единство бионических форм и динамичный ритм всего комплекса. Пересекающиеся поверхности цилиндров образуют единую систему пандусов и озеленённых прогулочных зон, которые опоясывают цирк от нижней до верхней отметки, создавая плавные линии и формы, придающие ощущение непрерывности и движения, не пересекая пути пешеходов и автомобилей", - сообщила она.Мызникова рассказала, что одним из преимуществ проекта является возможность альтернативного использования площадей здания, которые запроектированы для проживания и тренировок животных. При этом продуманная форма зала и рассадка зрителей позволяет использовать манеж под всевозможные форматы представлений.Автор проекта от бюро "Мирпроект" Никита Богачкин отметил, что особенностью их проекта является внешнее покрытие купола, как вторая городская площадь, с возможностью доступа зрителей к смотровым террасам в виде лабиринта. В верхней отметке купола размещено окно – окулус, который является смотровым порталом для зрителей. При этом образ прозрачного входа, обращенного к пространству площади перед входом в метро, — это дань историческим традициям циркового искусства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин