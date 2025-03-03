https://ria.ru/20250303/trevoga-2002643690.html

В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 03.03.2025

В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА отменена в Липецке и липецком муниципальном округе, желтый уровень воздушной опасности сохраняется, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T02:14:00+03:00

2025-03-03T02:14:00+03:00

2025-03-03T02:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

липецк

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Липецке и липецком муниципальном округе, желтый уровень воздушной опасности сохраняется, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Угроза атаки БПЛА была введена в Липецкой области во вторник в 0.38 мск. Желтый режим воздушной опасности введён в Липецкой области в 0.35 мск. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" на территории города Липецка и Липецкого МО. Сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" на всей территории Липецкой области ", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

липецкая область, липецк, игорь артамонов