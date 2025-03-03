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В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 03.03.2025
В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА отменена в Липецке и липецком муниципальном округе, желтый уровень воздушной опасности сохраняется, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T02:14:00+03:00
2025-03-03T02:14:00+03:00
2025-03-03T02:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Липецке и липецком муниципальном округе, желтый уровень воздушной опасности сохраняется, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Угроза атаки БПЛА была введена в Липецкой области во вторник в 0.38 мск. Желтый режим воздушной опасности введён в Липецкой области в 0.35 мск. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" на территории города Липецка и Липецкого МО. Сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" на всей территории Липецкой области ", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, липецк, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
В Липецке и Липецком муниципальном округе отменили угрозу атаки БПЛА