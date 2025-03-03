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Американский журналист попросил Трампа отменить запрет российских СМИ - РИА Новости, 03.03.2025
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23:49 03.03.2025 (обновлено: 23:57 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/tramp-2002863822.html
Американский журналист попросил Трампа отменить запрет российских СМИ
Американский журналист попросил Трампа отменить запрет российских СМИ - РИА Новости, 03.03.2025
Американский журналист попросил Трампа отменить запрет российских СМИ
Американский журналист Бен Свонн, работавший в RT, обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу в соцсети Х с просьбой снять санкции с RT, Sputnik и АНО РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T23:49:00+03:00
2025-03-03T23:57:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
санкции в отношении россии
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Американский журналист Бен Свонн, работавший в RT, обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу в соцсети Х с просьбой снять санкции с RT, Sputnik и АНО "Тв-Новости" (юрлицо телеканала RT), отметив, что запрет на работу российских СМИ, введенный прошлой администрацией, нарушает конституционное право страны, под письмом подписались еще ряд журналистов. В сентябре занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". "Президент Дональд Трамп,... когда речь идет о свободе слова и прессы, имеет место большой контроль. Серьезная санкция, введенная за последние несколько месяцев госдепартаментом (экс-президента США Джо - ред.) Байдена, остается в силе и напрямую нарушает обе эти конституционно защищенные американские свободы... Мы просим вас снять все санкции против RT, Sputnik и "ТВ-Новости" и позволить публичному пространству оставаться свободным для всех голосов, всех журналистов и всех точек зрения", - говорится в письме Свонна. В письме, под которым подписались еще ряд журналистов, также отмечается, что такой шаг администрации Байдена является беспрецедентным и сделал осуществление американскими журналистами "своих конституционно защищенных прав на свободу слова и печати" незаконным. При этом, по словам Свонна, американские журналисты потеряли не только работу, но и возможность делиться "беспристрастными, фактическими и честными новостями и программами мнений" с аудиторией более 800 миллионов человек по всему миру. Он также назвал запрет Байденом российских СМИ "нарушением конституционного права". Бывший американский разведчик Скотт Риттер, комментируя публикацию Свонна, также призвал власти США снять запрет на российские СМИ, обвинив Байдена в использовании американских СМИ для пропаганды русофобии. "Пришло время снять запрет на российские СМИ. Мы видели, как администрация Байдена превратила правительство США в оружие, чтобы покупать влияние американских СМИ для пропаганды русофобии. Эта финансируемая США кампания по дезинформации привела нас на грань ядерной войны. Освободите российскую прессу в стране, где воспевается свободная пресса, чтобы американский народ мог получить доступ к правде и основанным на фактах репортажам о России", - написал Риттер. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее высмеяла санкции США против российских СМИ, в частности, телеканала RT, заявив, что в Штатах должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям". Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на санкции США заявила, что не зря прожила жизнь. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными.
https://ria.ru/20250207/usaid-1998080588.html
https://ria.ru/20250211/rattansi-1998673798.html
https://ria.ru/20250303/simonjan-2002635567.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, санкции в отношении россии, санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Санкции в отношении России, Санкции США против "России сегодня" и RT
Американский журналист попросил Трампа отменить запрет российских СМИ

Американский журналист Свонн попросил Трампа снять санкции с RT и Sputnik

© Фото : RTСтудия RT
Студия RT - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : RT
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Американский журналист Бен Свонн, работавший в RT, обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу в соцсети Х с просьбой снять санкции с RT, Sputnik и АНО "Тв-Новости" (юрлицо телеканала RT), отметив, что запрет на работу российских СМИ, введенный прошлой администрацией, нарушает конституционное право страны, под письмом подписались еще ряд журналистов.
В сентябре занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
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"Президент Дональд Трамп,... когда речь идет о свободе слова и прессы, имеет место большой контроль. Серьезная санкция, введенная за последние несколько месяцев госдепартаментом (экс-президента США Джо - ред.) Байдена, остается в силе и напрямую нарушает обе эти конституционно защищенные американские свободы... Мы просим вас снять все санкции против RT, Sputnik и "ТВ-Новости" и позволить публичному пространству оставаться свободным для всех голосов, всех журналистов и всех точек зрения", - говорится в письме Свонна.
В письме, под которым подписались еще ряд журналистов, также отмечается, что такой шаг администрации Байдена является беспрецедентным и сделал осуществление американскими журналистами "своих конституционно защищенных прав на свободу слова и печати" незаконным. При этом, по словам Свонна, американские журналисты потеряли не только работу, но и возможность делиться "беспристрастными, фактическими и честными новостями и программами мнений" с аудиторией более 800 миллионов человек по всему миру. Он также назвал запрет Байденом российских СМИ "нарушением конституционного права".
Бывший американский разведчик Скотт Риттер, комментируя публикацию Свонна, также призвал власти США снять запрет на российские СМИ, обвинив Байдена в использовании американских СМИ для пропаганды русофобии.
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"Пришло время снять запрет на российские СМИ. Мы видели, как администрация Байдена превратила правительство США в оружие, чтобы покупать влияние американских СМИ для пропаганды русофобии. Эта финансируемая США кампания по дезинформации привела нас на грань ядерной войны. Освободите российскую прессу в стране, где воспевается свободная пресса, чтобы американский народ мог получить доступ к правде и основанным на фактах репортажам о России", - написал Риттер.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее высмеяла санкции США против российских СМИ, в частности, телеканала RT, заявив, что в Штатах должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на санкции США заявила, что не зря прожила жизнь.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными.
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