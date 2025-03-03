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Некоторые не хотят быстрого завершения конфликта на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 03.03.2025
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23:16 03.03.2025 (обновлено: 23:31 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/tramp-2002861104.html
Некоторые не хотят быстрого завершения конфликта на Украине, заявил Трамп
Некоторые не хотят быстрого завершения конфликта на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 03.03.2025
Некоторые не хотят быстрого завершения конфликта на Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп Трамп в понедельник выразил уверенность, что сделку по урегулированию конфликта на Украине можно достичь "очень быстро", но... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T23:16:00+03:00
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в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп в понедельник выразил уверенность, что сделку по урегулированию конфликта на Украине можно достичь "очень быстро", но некоторые выступают против мира. "Мы должны заключить соглашение, сделку можно заключить очень быстро. Заключить соглашение не должно быть трудным", - сказал он журналистам в Белом доме на вопрос о перспективе урегулирования конфликта на Украине. При этом американский президент указал, что "некоторые не хотят заключать соглашение", несмотря на усилия американской администрации в этом вопросе.
https://ria.ru/20250303/tramp-2002860227.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп
В мире, Украина, США, Дональд Трамп
Некоторые не хотят быстрого завершения конфликта на Украине, заявил Трамп

Трамп заявил, что достичь мира на Украине можно быстро, но некоторые не хотят

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп в понедельник выразил уверенность, что сделку по урегулированию конфликта на Украине можно достичь "очень быстро", но некоторые выступают против мира.
"Мы должны заключить соглашение, сделку можно заключить очень быстро. Заключить соглашение не должно быть трудным", - сказал он журналистам в Белом доме на вопрос о перспективе урегулирования конфликта на Украине.
При этом американский президент указал, что "некоторые не хотят заключать соглашение", несмотря на усилия американской администрации в этом вопросе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Противники мира на Украине не задержатся надолго, заявил Трамп
Вчера, 23:06
 
В миреУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
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