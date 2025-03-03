https://ria.ru/20250303/tramp-2002860970.html
Украинский народ хочет мира, уверен Трамп
Украинский народ хочет мира, уверен Трамп - РИА Новости, 03.03.2025
Украинский народ хочет мира, уверен Трамп
Президент США Дональд Трамп после слов Владимира Зеленского о том, что до урегулирования конфликта на Украине еще очень далеко, выразил уверенность в том, что... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T23:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после слов Владимира Зеленского о том, что до урегулирования конфликта на Украине еще очень далеко, выразил уверенность в том, что украинский народ хочет мира."Определенно народ Украины хочет заключить соглашение", - сказал он журналистам в Белом доме, комментируя необходимость урегулирования конфликта на Украине.Ранее Трамп назвал слова Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине еще очень далеко, "худшим заявлением", с которым США больше не будут мириться. В соцсети Truth Social американский президент привел ссылку на статью, в которой приводятся слова Зеленского о том, что до сделка о заключении мира с Россией "еще очень, очень далека".
https://ria.ru/20250303/tramp-2002860227.html
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Украинский народ хочет мира, уверен Трамп
Трамп выразил уверенность, что украинский народ хочет мира